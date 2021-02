‘Santa’: girava con una pistola in tasca, denunciato

Uno uomo di origine romena, nei pressi della stazione ferroviaria di Santa Margherita Ligure, in evidente stato di agitazione psicofisica, dovuta all’assunzione di bevande alcoliche, stava arrecando disturbo ai viaggiatori in transito. Sul posto è intervenuta la pattuglia della locale Stazione Carabinieri; mentre veniva identificato pronunciava nei confronti dei militari frasi oltraggiose e minacciose, danneggiando contestualmente una colonnina per la ricarica delle biciclette elettriche. Nel corso della perquisizione è stato trovato in possesso di una pistola a tamburo a salve, priva di tappo rosso, occultata all’interno della giacca. Accompagnato in Caserma, dopo le formalità di rito il romeno di 41 anni, gravato da pregiudizi di polizia è stato deferito in stato di libertà per “porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato”.