‘Santa’: “Ecco come resisto al dpcm ammazza-pilates”

Fra i più colpiti dagli ultimi dpcm spiccano gli studi di pilates e bodywork, una categoria che in questi anni ha registrato una rapida ascesa intercettando la crescente domanda di benessere psico-fisico.

Monica Micheletta (in foto) è uno degli esempi più fulgidi di questa tendenza per chi vive fra Santa Margherita e Portofino, e anche fra i più gettonati dai vip che vivono in zona. Giovane, volenterosa e pluri-qualificata, è titolare di uno studio (“non palestra”, specifica) ospitato in un locale dell’Hotel Miramare.

“Studio oggi chiuso – spiega Monica – perché al di fuori delle attività outdoor non è possibile nemmeno effettuare un personal training. A nulla sono valse tutte le misure di sicurezza che da giugno a ottobre hanno garantito a centinaia di clienti di poter fare attività fisica senza rischi”. I ristori? Zero. “Perché, per il codice Ateco con cui opero, non sono previsti”.

Studio chiuso, insomma, e pure ‘mazziato’. L’unico modo per resistere è organizzare corsi online o outdoor, sperando nel bel tempo: un’iniziativa che può, tuttavia, intercettare solo alcuni aficionados dell’attività fisica.

Si spiegano così le lezioni all’aperto che durante le giornate di sole è possibile ammirare passeggiando verso il Covo di Nord-Est, un ripiego che aiuta a resistere in questo momento di difficoltà ma che di certo non giustifica spese e investimenti di una piccola impresa.

E’ una vicenda, quella di Monica Micheletta, emblematica del pressapochismo che ha contraddistinto questa fase di storia del nostro Paese. Anche perché, a proposito di storia, vale la pena ricordare che fra il 1918 e il 1919 nessuno fra gli allievi di Joseph Pilates si ammalò di influenza spagnola.