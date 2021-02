Recco: spazzamento meccanizzato, nuovo calendario

Dallo staff del sindaco Carlo Gandolfo riceviamo e pubblichiamo

La città di Recco si affida al nuovo calendario di spazzamento meccanizzato. Lo annuncia il sindaco Carlo Gandolfo ricordando che l’azione partirà il 1° marzo andando a rafforzare gli interventi per il migliorare il decoro dei luoghi pubblici.

“Per non intralciare le operazioni – aggiunge Gandolfo – le strade in alcuni giorni ed ore dovranno essere sgombre da qualsiasi autoveicolo parcheggiato. Nel frattempo sarà adeguata la relativa segnaletica verticale, con la posa di nuovi pali e cartelli con le indicazioni di giorni e orari, e l’applicazione di adesivi su quelli esistenti. Però nel corso dei primi quattro mesi, che coincideranno con la fase iniziale del servizio, l’indicazione della rimozione forzata, per i veicoli che ostacoleranno lo spazzamento, sarà coperta. In questo modo daremo il tempo ai cittadini di abituarsi ai nuovi interventi”.

“La pulizia con mezzi meccanizzati serve non solo per l’igiene e il decoro cittadino ma anche per la lotta agli agenti inquinanti che si depositano sulle strade e i marciapiedi. Perfezionando lo spazzamento abbiamo bisogno, naturalmente, della collaborazione dei cittadini” concludono il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore all’ambiente Edvige Fanin.