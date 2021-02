Recco: in Consiglio, l’occupazione del suolo pubblico

Il Consiglio comunale di Recco è convocato in seduta straordinaria per giovedì 18 febbraio alle ore 16 Due gli argomenti all’ordine del giorno:

1. Approvazione del regolamento comunale per l’istituzione ed applicazione del canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria

.2. Approvazione del regolamento comunale per l’istituzione e l’applicazione del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.