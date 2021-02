Recco: “Ambulatori ex ospedale, difficile arrivare”

Un lettore lamenta il fatto che l’ex ospedale di Recco non sia dotato di parcheggio, o meglio di posti auto accessibili ai pazienti. Levante News, ai tempi della precedente amministrazione, aveva più volte posto il problema ed indicato la soluzione: una fermata dei bus in via Trieste per consentire ai cittadini provenienti anche da altri Comuni di arrivare in prossimità degli ambulatori; lo fanno tutti i Comuni. L’Amt aveva risposto positivamente ma sembra che il no fosse arrivato dal palazzo comunale.

Scrive il lettore: “Riguardo la casa della salute è una bella struttura ma ha il problema dei parcheggi. Io che ho problemi di deambulazione quando devo fare qualche visita cerco di andare a Rapallo perché ha i parcheggi sotto l’ospedale e con l’ascensore vai direttamente su. Sarebbe bello che anche a Recco ci fosse la stessa possibilità. Visto che il comune ha intenzione di fare due silos di parcheggi sarebbe molto utile che venissero fatti sotto l’ospedale se fosse possibile”