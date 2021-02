RASSEGNA STAMPA. Covid 33 nuovi contagi, stabili i ricoveri

Oggi, giovedì 11 febbraio, auguri a Maria. Mercati settimanali: Lavagna; Rapallo; Sori. Parole: rimbecillire (subire un notevole ottundimento delle facoltà mentali: rendere imbecille, frastornare). Proverbi: “Febbraio corto e malandrino”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Covid: a Santa Margherita Ligure tamponi alle elementari, alunno positivo, tre classi della Scarsella in quarantena”; “Test antigenico al Natta a Chiavari”; “Asl 4: salgono ancora i contagi: 33; stabili i ricoveri”; “Centro per i vaccini della Asl 3 a Recco”. Maltempo: tracima l’Entella; masso cade a Borzonasca. Bancarelle: ‘sbarasso’ a Rapallo e Sestri Levante; iniziativa a Lavagna. Foibe: l’omaggio del Levante

Sestri Levante: comune ciclabile, assegnata la bandiera gialla. Sestri Levante: ruba soldi in chiesa, denunciato. Lavagna: “Insulto equiparare fascisti e comunisti”. Chiavari: riunione sullo scolmatore tra il torrente Lavagna e il mare; opera da 150 milioni. (Commento. Se ne continuerà a parlare come per il tunnel della Fontanabuona. Certo porterebbe lavoro con soldi pubblici a diverse aziende, ma le soluzioni possono essere più semplici e meno onerose; inoltre non fermerebbe la diga Perfigli. Si incominci a rimuovere la diga di detriti alla foce dell’Entella). Chiavari: Marco Aime con il Bandolo Social.

Rapallo: parte dell’ospedale in affitto ai privati, sì della maggioranza. Santa Margherita Ligure: addio ad Alfredo Bertollo. Portofino sceglie la gestione diretta del porto.

Camogli: muore segugio azzannato da due molossi. Camogli: Giuseppe Acquaviva nuovo sovrintendente del Teatro Sociale.

Lumarzo: spaccio fumo, giovane nei guai.