Golfo Paradiso: campagna vaccinale, riunione sindaci-Asl 3

da Facebook Comune di Bogliasco

Rendiamo noto il resoconto della riunione tenutasi oggi con Asl 3 e i Sindaci del Golfo Paradiso redatto dal Direttore Anci e inviato a tutti i Comuni. Sperando di fare un po’ di chiarezza fra le varie notizie.

SI è svolta oggi una riunione con Asl 3 e i 7 Sindaci del Golfo Paradiso (Bogliasco, Pieve Ligure, Sori, Recco, Camogli) e della Valle del Tempo (Avegno, Uscio) per l’organizzazione della campagna vaccinale rivolta alla popolazione anziana over 80 del comprensorio.

Individuato già l’ex ospedale di Recco come hub (postazione fissa) territoriale per le vaccinazioni, che verrà attivato entro l’inizio della prossima settimana.

I Sindaci rivolgono un appello ai cittadini a non utilizzare il canale tradizionale del cup per le prenotazioni, ma ad aspettare indicazioni precise, che loro stessi stanno predisponendo, insieme ad Asl 3 e alle pubbliche assistenze, e che vi giungeranno non appena conclusi i sopralluoghi di Asl.

Le tempistiche:

– entro questa sera i Sindaci comunicheranno ad Asl 3 le disponibilità di spazi idonei nei Comuni, da adibire a centri vaccinali, fornendo planimetrie e quanto necessario (dimensioni dei locali, accessibilità e infrastrutture presenti nelle vicinanze come ad esempio i parcheggi);

– Asl effettuerà i sopralluoghi e procederà con l’assegnazione, alle sedi individuate, dello staff sanitario in loco e delle squadre domiciliari;

– il Comune contatterà i beneficiari over 80 secondo un ordine prioritario deciso con i servizi sociosanitari, in collaborazione con Asl e con i medici di medicina generale.

Si stanno valutando le diverse opzioni con l’obiettivo di rendere il più fluido possibile il sistema dei trasporti nel Golfo. Ci sono diverse proposte allo studio da parte di tutti i Comuni e la Asl 3 sceglierà le più idonee.

Viene considerato centro idoneo alle vaccinazioni, hanno fatto sapere da Asl 3, un luogo dotato di congruo spazio per l’accoglienza (una sala di attesa da almeno 6-10 posti), di un posto per la ricomposizione del vaccino, che possa essere utilizzato anche come sala di osservazione post vaccino e di emergenza in caso di improvvisi malori dei vaccinati.

Appena ci saranno notizie più precise le comunicheremo tempestivamente per informarvi e rendervi facile l’accesso alla vaccinazione.