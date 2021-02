Framura: ponte della Fioraia, il 23 scadono i termini

di Guido Ghersi

A Framura, in località Fornaci, serviranno circa 2 milioni di euro per la demolizione e ricostruzione del ponte della Fioraia nonché la realizzazione di una parte di argine ed il rifacimento del muro sul torrente Castagnola. Detto importo è stato fissato nell’ambito della manifestazione di interesse lanciata dalla Stazione Unica Appaltante della Regione Liguria, al fine di individuare, per conto del Comune, l’azienda cui assegnare l’appalto. L’ultimo termine per la presentazione della manifestazione d’interesse è stato fissato per le ore 12 di martedì 23 febbraio e la richiesta dovrà essere

presentata unitamente attraverso Sintel. L’importo complessivo dei lavori è di 1.977.209,22 euro, Iva esclusa.