Chiavari: riapre la mostra di Susanne Schwieter

Dall’Associazione Culturale Primo Piano riceviamo e pubblichiamo

Primo Piano, spazio espositivo e Associazione culturale nata da un’idea di Paolo Salami, Stefano Ronca ed Emanuele Governari, riprende la sua attività con la mostra, già inaugurata nel mese di ottobre, dell’artista berlinese Susanne Schwieter.

La mostra, infatti, dal titolo “i marmi, what becomes and what remains”, dopo il lungo periodo di arresto, dovuto all’emergenza sanitaria, può finalmente riaprire le porte agli spettatori, secondo il rispetto delle norme legislative attualmente previste.

La Schwieter espone alcune sue opere di natura astratta, incrociando la tecnica analogica a quella digitale, come le affascinanti stampe dei marmi, i dipinti, le sculture e installazioni multimediali. Attraverso le sue opere sarà possibile scoprire una artista di respiro internazionale, che orienta il suo lavoro nella ricerca di possibilità e suggestioni, più che nella produzione di definizioni e codici strutturati.

L’artista berlinese, particolarmente legata al levante ligure, dove risiede per alcuni mesi dell’anno, racconta così le motivazioni che la spingono al suo lavoro, evidenziando il legame profondo con il mondo del teatro e della scenografia, dovuto anche alla felice carriera da scenografa e costumista: “Il momento più emozionante del teatro è quando”, afferma la Schwieter, “all’inizio di uno spettacolo, le luci si abbassano e il mormorio del pubblico diminuisce, lasciando dietro una promessa che aleggia nell’aria. Questo è un momento di immensa e intensa energia, piena di desiderio e movimento. È questo che mi motiva nel mio lavoro.”

Particolarmente felici di riaprire al pubblico si dicono gli organizzatori, tra cui il pittore e artista Massimiliano Zaffino: “come altre gallerie genovesi, anche Primo Piano”, afferma Zaffino, “desidera intraprendere l’importante sfida di supportare artisti e il dialogo di questi con il loro pubblico, in un momento storico delicato e incerto. Siamo fiduciosi che eventi come questo siano capaci di mostrare come il silenzio e l’isolamento, elementi necessari per godere di una opera d’arte, siano dimensioni del tutto conciliabili con le norme a cui ci è chiesto di aderire, e che il distanziamento fisico, a cui siamo chiamati come collettività, non si identifichi con quello sociale e culturale”.

Si potrà accedere allo spazio espositivo nel rispetto delle norme anticovid, negli orari di ufficio da lunedì a venerdì (9-12.30 / 15.30- 19) o prenotando un appuntamento al numero 0185 310539. Corso Garibaldi 18/2, Chiavari