Chiavari: pini crollati al Parco Rensi, ok ai lavori

La giunta comunale ha approvato i lavori di somma urgenza relativi agli interventi di rimozione dei quattro pini che sono crollati, domenica 31 gennaio a causa del forte vento, presso il parco Rensi.

«Ci siamo subito attivati la mattina stessa per delimitare l’area e chiuderla al pubblico. Già il giorno seguente la ditta Bio System srl Unipersonale era sul posto per dare avvio alle operazioni di messa in sicurezza della zona del lungofiume per renderla fruibile il prima possibile – spiega Di Capua – Stamattina abbiamo approvato il verbale di somma urgenza relativo all’eliminazione dei tronchi e delle ceppaie delle alberature abbattute, per un importo di circa 7300 euro. Mentre, sono in corso le procedure per provvedere alla piantumazione di nuovi pini».