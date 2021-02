Chiavari: depuratore, torna il silenzio sull’impianto-due

Stamattina a Chiavari si è riunita la Commissione seconda presieduta da Federico Messuti. La discussione riguardava il depuratore e la colmata. Chi sperava però che Giorgio Canepa, uomo forte della coalizione, spingesse per la costruzione di un secondo depuratore a Carasco o in Fontanabuona, come aveva lasciato credere in una sua lettera pubblicata il 22 gennaio da Levante News, è rimasto deluso. Sull’argomento non ha detto nulla.

Dalla riunione è tuttavia emerso che Iren è intenzionata a far passare i collettori provenienti dalla vallate in via Parma e viale Kasman; soluzione osteggiata da Palazzo Bianco. E’ stata ventilata anche la possibilità di invadere le caserme militari di Caparana (e una possibile parziale demolizione di un fabbricato), Non è chiaro se nel baget previsto da Iren (circa 72 milioni) è compresa la costruzione delle tubazioni di allaccio. Nel corso della riunione è scaturito anche che, in tema di rigenerazione urbana, solo 400 degli 800 posti auto previsti in area di colmata sarebbero gratuiti.