Chiavari: depuratore, per l’opposizione è allerta rossa

Da Silvia Garibaldi riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa a nome dei consiglieri di minoranza: Silvia Garibaldi, Daniela Colombo, Lino Cama, Sandro Garibaldi, Giovanni Giardini, Roberto Levaggi

I consiglieri comunali Silvia Garibaldi, Daniela Colombo, Sandro Garibaldi, Pasquale Lino Cama, Giovanni Giardini, Roberto Levaggi hanno presentato, al termine della Commissione Consiliare seconda sul depuratore di vallata, convocata su richiesta degli stessi, una richiesta di accesso agli atti di progettazione e alle richieste inviate dall’Amministrazione comunale a Regione ed Iren.

La Commissione ha fatto emergere diverse criticità ed alcuni consiglieri, in particolare Sandro e Silvia Garibaldi, hanno posto il quesito come mai l’Amministrazione che ha in Segalerba un rappresentante in Città metropolitana, sembri così poco “sul pezzo” rispetto alle tempistiche di progettazione e alle criticità che proprio in Città metropolitana dovrebbero essere secondo i consiglieri discusse.

I commenti “a caldo” dei membri di Commissione sono i seguenti.

Daniela Colombo “Chi pagherà le inevitabili sanzioni europee? I Comuni Ato che posizione terranno? – Quale sarà la deadline del depuratore di Preli?”

Silvia Garibaldi: ” Vi sono costi, secondo me, altissimi delle difese a mare, che come ci pare abbia chiarito bene l’Assessore Bisso andranno a ricadere sulle bollette di tutti i cittadini della città metropolitana. Mi pare che la progettazione, oltre che molto vicino al mare con i rischi dovuti alle mareggiate, sia in realtà in alto mare”

Giovanni Giardini: “Il grosso problema e dove verranno collocate le condotte di collegamento dai comuni delle vallate con il Depuratore in Colmata. Nebulosa è la posizione del Sindaco e di tutta la maggioranza presente in commissione. Confido che il Consigliere Canepa proponga un ordine del giorno, su quanto da lui dichiarato un depurato in Vallata per i comuni dell’entroterra per eliminare il problema delle condotte in via Parma e Viale Kasman, coinvolgendo il Consigliere Metropolitano Segalerba Speriamo che le sue non siano solo.parole ai venti: Grecale, Maestrale, Levante…..”

Sandro Garibaldi: “Quello che è emerso dalla commissione di stamattina sono i tempi di realizzazione l’assessore ha parlato di 5/6 anni tempi lunghissimi, anche perché si andrà in infrazione e saremo tutti noi a pagare. Inoltre va chiarito se la progettazione del depuratore dovrà comprendere i comuni di Carasco e le vallate, visto che al momento non c’è nessun accordo con i comuni per il transito delle tubazioni da Carasco alla costa. Sarebbe uno spreco economico assurdo far progettare un depuratore sovradimensionato.”

Pasquale Lino Cama: “Un incontro surreale dal quale emerge, a tre anni e mezzo dall’insediamento della giunta Di Capua, che il depuratore ad oggi è poco più che una scatola vuota. Che non si sa se e come verrà realizzato visto che la maggioranza al suo interno presenta orientamenti differenti e che c’è chi ancora sostiene l’opzione di due depuratori, scelta che comporterebbe il rifacimento del progetto e un ulteriore ritardo nei tempi di realizzazione; che non si sa se e come il depuratore verrà collegato ai sistemi di trasferimento reflui dei comuni dell’entroterra.

Che non si sa quali saranno i tempi di effettiva realizzazione: 5 o 6 anni dall’inizio lavori, ma con un inizio lavori ad oggi ancora non quantificabile. Mentre il depuratore di Sestri Levante attivato negli stessi tempi di quello di Chiavari e in via di ultimazione(beati loro vien da dire!).

E nel frattempo il vecchio depuratore di sicuro non ringiovanirà nè migliorerà i propri livelli di efficienza anzi sarà crescente il rischio di avere nei mesi di maggior afflusso turistico sversamenti a mare (in estate quando per le sue dimensioni il depuratore farà sempre più fatica a gestire il maggior numero di persone che lo utilizzano)”

E nel frattempo la procedura di infrazione, con i costi conseguenti si avvicina sempre di più (costi che pagheremo tutti noi e anche gli altri cittadini della città metropolitana, chi glielo va a dire di questo “regalo”?).

E nel frattempo a Chiavari si convocano Consigli Comunali per discutere su quali tipi di albero piantare nell’area del depuratore (salvo poi ammettere che sul progetto di allestimento dell’area si torneràa parlare in futuro).

E nel frattempo si dice che ad oggi, forse, i posteggi resteranno gratuiti. E nel frattempo… aspettiamo, aspettiamo e ancora aspettiamo.”