Camogli: San Valentino, coi ‘Kiss me please’ i selfie diventano iper-romantici

Da Dimensione Riviera riceviamo e pubblichiamo

Anche kiss me please a san valentino a camogli 2021 da sabato 13 febbraio.

I luoghi più romantici al mondo dove baciarsi? A Camogli naturalmente … Kiss me please dall’alto di San Rocco e Ruta affacciati su panorami da sogno, come dalla terrazza lido sul lungomare, dal faro, inserito fra i 16 più belli d’Italia, lungo il molo di Camogli; in calata porto con un kiss me please speciale grazie alle scenografie di Giulia Pirchi e Lorenzo Ghisoli con la collaborazione del falegname Andrea Costa, risalendo sino al Belvedere “Gente di mare” per perdersi nell’infinito dell’orizzonte. Sono sei i kiss me please che intimano lo stop obbligato per un bacio con selfie #innamoratiacamogli, da postare su instagram e rendere indelebile il ricordo legato a Camogli. Suggestione e romanticismo per attimi meravigliosi.

Iniziativa d’immagine e di promozione turistica, San Valentino … Innamorati a Camogli è promossa dall’associazione commercianti ed operatori turistici di Camogli e organizzata fin dal suo inizio da ‘Dimensione Riviera promozioni’. Evento che annualmente la città di Camogli dedica alla festa degli innamorati, coinvolge i vari comparti economici, commerciali e turistici della città, dando vita a molteplici iniziative d’intrattenimento. Notevoli anche gli eventi culturali che attirano l’attenzione di migliaia di visitatori, artisti, poeti, letterati, scrittori, pittori, fotografi, appassionati del bello, dell’amore, innamorati di Camogli.

Fra questi, saliti alla ribalta nazionale, i ristoranti di San Valentino a Camogli e il il piatto ricordo ogni anno dalla diversa immagine con un successo tale da aver innescato nel corso del tempo una vera mania da collezionismo, la rassegna poesie d’amore che da anni vede arrivare a Camogli, da tutta italia e dall’estero, centinaia e centinaia di opere, il concorso fotografico I love Camogli. E ancora i cuori e nodi d’amore sulla rete, tessuta in fibra naturale dai pescatori dove gli innamorati annodano i cuori rossi con la loro dedica, il percorso degli innamorati in via della repubblica, le strutture ricettive, la minicrociera di San Valentino a Camogli alla volta di Punta Chiappa e San Fruttuoso di Camogli.

E quest’anno anche i nuovi kiss me please. “Li vediamo già come un successo preannunciato – dice Luciana Sirolla, presidente associazione commercianti ed operatori turistici – e per la nostra bella Camogli un’ulteriore opportunità di promozione grazie agli scatti fotografici postati con #innamoratiacamogli che ne diffonderanno le immagini confermandoci quale capitale degli innamorati”.

Rispetto alle passate edizioni sono stati previsti necessari adeguamenti per garantirne la realizzazione seguendo le normative anti-covid e rivisti o cancellati anche alcuni appuntamenti collaterali impossibili da realizzare.