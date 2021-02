Camogli: è mancato don Ezzelino Barberi

Era nato a San Rocco di Camogli il 12 gennaio 1941 ed era stato ordinato sacerdote il 29 giugno 1964. Era tornato a Camogli come arciprete nella Basilica di di Santa Maria Assunta dopo le dimissioni di monsignor Natalino Garaventa ed aveva dovuto subito rimboccarsi le maniche per una situazione finanziaria non facile; doveva saldare il rifacimento del sagrato già ultimato; rifare la facciata e il tetto della basilica perché le infiltrazioni d’acqua minacciavano la conservazione degli affreschi. Poi volle abbattere le barriere architettoniche costruendo un ascensore all’interno della torre campanaria superando un mare di difficoltà tecniche e burocratiche.

Non solo. come presidente delle Opere Pie volle tornare nel pieno possesso dell’ex collegio-scuola della Provvidenza, un tempo retto dalle suore dorotee e realizzarvi ventidue appartamenti per le persone meno abbienti; il complesso fu inaugurato dal cardinale Angelo Bagnasco il 10 gennaio 2015.

Compiuti i 75 anni rassegnò le dimissioni; nell’ottobre 2016 ricevette il grazie del Comune e della Comunità parrocchiale. Volle ritirarsi nell’Istituto diocesano che a Genova accoglie i sacerdoti anziani. Le sue condizioni di salute erano da tempo critiche. Stamattina, durante la messa, don Danilo Dellepiane ha annunciato la morte di don Ezzelino.

(foto di Consuelo Pallavicini)

Sulla destra don Ezzelino Barberi durante l’ultima visita del cardinale Bagnasco in Basilica

L’arciprete don Ezzelino Barberi