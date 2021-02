Calcio/ Rivasamba: nasce la scuola femminile Calafata

Dall’ufficio stampa dell’Asd Rivasamba Hca riceviamo e pubblichiamo

Nasce la Scuola Calcio Femminile Calafata.

La società Asd Rivasamba Hca è lieta di annunciare un nuovo progetto sportivo rivolto al territorio ed al tessuto sociale che la circonda.

Il progetto riguarda la nascita di una Scuola Calcio Femminile per le bambine nate dall’anno 2010 all’anno 2016 compresi.

La continua richiesta di informazioni ricevute dai genitori con bambine interessate al calcio è sempre più frequente ed è per questo che, nonostante il periodo che tutti noi stiamo vivendo, la nostra società ha deciso di compiere un ulteriore sforzo per avvicinarsi sempre più alle famiglie e fornire un contributo volto al gioco ed al divertimento dei loro figli, in questo caso delle loro bambine, sempre nel rispetto delle normative e dei protocolli in vigore.

Uno staff di istruttori e preparatori atletici sarà a disposizione nei due giorni di Open Day, assieme al Responsabile e Coordinatore del Settore Giovanile Calafato David Cesaretti.

pieghevole