Bogliasco: “Via dei Mille, a quando il ripristino?”

Da Angelo Paolo Celle, consigliere comunale e capogruppo in Bogliasco riceviamo e pubblichiamo il testo dell’interrogazione al sindaco

Premesso che la ditta AIE snc di Busalla ha terminato da tempo ormai i lavori di demolizione dell’asta nel tratto di via dei Mille che, non sono ancora state ripristinate le zone di sosta Z.S.L., e sistemati li spazi di sosta per i natanti da tempo collocati sopra i box di Piazza Partigiani

Considerato che, con l’approssimarsi della stagione estiva in detta via transiteranno e sosteranno molte autovetture a scapito dei residenti

i sottoscritti, Consiglieri Comunali Anna Ion Scotta e Angelo Paolo Celle

Interrogano il signor sindaco per conoscere

1. il motivo per il quale non sono stati ancora ripristinati i parcheggi ZSL per i residenti, dove si notano soste selvagge.

2. Se e quando verrà ricollocata la sbarra che bloccava l’accesso al mare alle automobili nel tratto terminale della copertura di via dei Mille.

3. Se verranno mantenute le zone blu con apposita colonnina per il pagamento della sosta.

4. Dove saranno collocati i natanti, che erano alloggiati sopra il “Polmone” (ora demolito) e, in caso di forte mareggiata, dove pensa possano i proprietari dei motoscafi e imbarcazioni collocarli temporaneamente.

Con preghiera di inserimento all’O.D.G. del prossimo consiglio comunale porgono doverosi saluti.

Anna Ion Scotta

Angelo Paolo Celle