Dall’ufficio stampa dell’on. Luca Pastorino riceviamo e pubblichiamo

“Regione Liguria, Alisa e Asl5 chiariscano subito quanto accaduto” dichiara il deputato ligure e segretario di presidenza alla Camera Luca Pastorino (Leu), in merito alla indicazione, tra i comportamenti a rischio, dell’omosessualità nei moduli per accedere alla vaccinazione anti Covid in Liguria.

“Vergognoso e ignobile, si chiarisca subito anche con una indagine interna”, continua Luca Pastorino.