“Quest’oggi ho dichiarato come sia vergognoso e ignobile indicare l’omosessualità nella lista dei comportamenti a rischio nei moduli per accedere alla vaccinazione anti Covid utilizzati da Asl5 a Spezia. Prendo atto con grande disappunto che facevano parte di linee guida ministeriali: chiarisca dunque non solo la Regione ma anche il ministero della Salute quanto accaduto”, dichiara il deputato ligure Luca Pastorino (Leu).