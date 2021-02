Asl 5: “Omosessuali discriminati, chiediamo spiegazioni”

Dall’ufficio stampa del consigliere regionale Luca Garibaldi riceviamo e pubblichiamo

Nel documento per la prenotazione per il vaccino anti Covid della azienda sanitaria spezzina, la ASL5, tra le 30 categorie considerate a rischio vengono inserite le persone “con comportamenti a rischio: tossicodipendente, soggetto dedito alla prostituzione, omosessuale”.



Davide Natale, Consigliere Regionale e il Capogruppo del Partito democratico in Regione Liguria Luca Garibaldi denunciano tale atto come una discriminazione di cui la Liguria non si può macchiare.



“Un disservizio è scusabile, mentre una cosa del genere mai!” commenta il Consigliere Natale- “Alisa, la Asl5 e Regione Liguria spieghino immediatamente come sia stato possibile un atto discriminatorio del genere” continua il capogruppo Garibaldi

Discriminazioni ed ignoranza non possono avere posto nelle aziende pubbliche, soprattutto se si parla di salute. Concludono i due consiglieri “Chiediamo scusa ai cittadini liguri per non essere riusciti ad evitare di essere governati da una classe dirigente di questa natura!”.

Verranno chieste immediate spiegazioni, oltre che la cancellazione degli omossessuali da tale categorie e dei seri provvedimenti per chi ha scritto tale documento.