Volley/ Admo: occhi puntati su Novi

Sabato sera a Novi Ligure (ore 21.00- arbitri Martinelli e Virgillito) l’Admo Volley affronterà la Pallavolo Novi, squadra affamata di punti ancora a quota 1 in classifica dopo le prime tre giornate di campionato nonostante possa annoverare tra le proprie fila uno dei giocatori più forti di tutto il girone: Stefano Moro opposto novese protagonista per oltre 10 stagioni in Serie A.L’Admo Volley dovrà fare a meno ancora una volta di Michele Colombini in recupero dall’infortunio alla caviglia. Servirà una grande prova corale per strappare punti sul difficile campo di Novi Ligure. In questa prima fase bisognerà lottare set per set a caccia di punti preziosi per la classifica. Dopo le due belle prestazioni tra le mura amiche del Parco Tigullio i ragazzi dovranno sfoderare una prestazione maiuscola per tenere testa alla Pallavolo Novi. Il match sarà visibile online grazie alla diretta streaming sulla pagina Facebook dell’A.S. Pallavolo Novi.