‘Santa’: la scomparsa dello scrittore Alfredo Bertollo

Dallo staff della “Tiguliana” riceviamo e pubblichiamo

È mancato all’età di 88 anni Alfredo Bertollo, scrittore, ricercatore e appassionato cultore di storia ligure, fondatore dell’associazione culturale “A Coalinn-a” di Santa Margherita Ligure di cui fu “Governatore”.

Pubblicò il suo primo libro (“Antenati perdonatemi”) nel novembre 1992, per le edizioni “Tigullio-Bacherontius”. Da allora iniziò una fertile produzione letteraria, con decine di titoli, alcuni dei quali editi dalla “Tigulliana”, associazione con cui collaborò attraverso la sua “Coalinn-a”.

Nato a Genova il 14 dicembre 1932, Alfredo Bertollo era laureato in Giurisprudenza all’Università Cattolica di Milano. Oltre ad aver pubblicato ricerche su famiglie e personaggi del Tigullio, su Santa Margherita e Portofino, dal 1999 cominciò a occuparsi della nostra regione. Prima, in una sorta di piccola enciclopedia “Liguria di ieri e di oggi”, l’ha analizzata sotto diversi aspetti: artistico, geografico, storico; poi, in altri libri, ha stabilito i rapporti culturali storici che vi sono fra la Liguria e i grandi paese europei, quindi (negli anni successivi) spaziando in altri campi della Storia.

Alla famiglia, giungano le più sentite condoglianze da parte di tutto lo “staff” della “Tigulliana”.

Nella foto Alfredo Bertollo, premiato nel 2015 dal Comune di S. Margherita Ligure