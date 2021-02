Recco: la Gift Card di San Valentino

Dalla Pro Loco Recco riceviamo e pubblichiamo

Sei in cerca di un’idea speciale per San Valentino?

La Recco Gift Card è il regalo perfetto per sorprendere la tua dolce metà.

La Recco Gift Card, creata da Pro Loco Recco, Ascom delegazione Recco, Civ Recco online e Comune di Recco, vuole promuovere gli acquisti nei negozi cittadini aderenti all’iniziativa.

Acquistala presso la Pro loco Recco, anche online – Gift da 20 euro – Gift da 50 euro spendibili entro il 30 Settembre 2021 presso i negozi convenzionati.

L’elenco lo trovate su www.prolocorecco.it

Scegli la Recco Gift Card per un regalo speciale per la persona che ami.

Ecco le 50 attività convenzionate alla Recco Gift Card:

Negozio Convenzionato – Indirizzo

1 Abbigliamento Carla & Gandolfo – Via Roma 14

2 Abbigliamento Carolina T-Shop – Via XX Settembre 7

3 Abbigliamento Romano dal 1966 – Via Roma 36 a

4 Arte – Via IV Novembre 9

5 Az Sport – Via IV Novembre 14

6 Bar La nuova Perla – Via Biagio Assereto 23

7 Bar Sport – Via Roma 1

8 BC Grafica snc – Via Roma 170

9 Boutique della Frutta – Via XX Settembre 14

10 Calzature Fereccio – Via B. Assereto 26

11 Cartoleria -Regali 2000 – Via IV Novembre 11

12 Cartoleria Capurro – Piazza S. Giovanni Bono 22

13 Cr Preziosi-gioielleria – Via IV Novembre 17

14 Edicola Al Capolinea – Via Ippolito D’aste

15 Ela Telefonia – Via Fiume 1

16 Emy Abbigliamento – Via Biagio Assereto 27

17 Enoteca Bacco e Arianna – Via Vittorio Veneto 33

18 Enoteca il Signor Gottu – Via Vittorio Veneto 8

19 Farmacia Savio – Piazza Nicoloso 3

20 Geo Garden – Via XXV Aprile 8

21 Giocattoli Capurro – Piazza Gastaldi 1

22 Glamour – Via Biagio Assereto 49

23 Jessica Hair Stylist – Piazzetta del Capitaneato 8

24 L’erboristeria – Via Vittorio Veneto 41/43

25 L’Angolo del Caffè – Via Roma 36

26 Libreria Capurro – Via IV Novembre 37

27 Lungomare Viaggi – Piazza Ricina 18

28 Massagiatrice olistica Francesca Marrè Brunenghi – Piazza Matteotti 8/1

29 MondoCaffè – Via Vittorio Veneto 38

30 Negozio per animali Pappa e Coccole – Via dei Giustiniani 5

31 Ottico Maxoptical – Via Roma 32

32 OVS Kids – Via IV Novembre 42

33 Panificio Moltedo G.B. – Via Biagio Assereto 15

34 Paperi &Papere abbigliamento dai 0 ai 16 anni – Via IV Novembre 5

35 Parafarmacia Golfo Paradiso – Via XXV Aprile 31

36 Pasticceria Dolcidea – Via Roma 118

37 Pelletteria Renato – Piazza San Giovanni Bono

38 Pet Shop La Primavera – Piazza gastaldi 10

39 Pinocchio articoli da regalo – Piazzetta del Capitaneato 14

40 Pozzo Abbigliamento – Piazza San Giovanni Bono 15

41 Redocasa – Via Vittorio Veneto 11

42 Rem – Via B. Assereto 9

43 Riflessi gioielleria – Via IV Novembre 34

44 Ristorante – Albergo Da O Vittorio – Via Roma 160

45 Ristorante Alfredo – Via San Giovanni Battista 33

46 Rosticceria Nanni – Via XX Settembre 6/8

47 Telefoni e Accessori Recco Phone – Via B. Assereto 45

48 Teo’s Food & Music – Piazza G. Matteotti 4

49 Tim -Recco – Via Fiume 9

50 Un Angolo di Bontà Pasta fresca e non solo – Piazzale Europa 4