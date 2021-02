Recco: il “Palazzo della salute” è il centro vaccinale del Golfo Paradiso

Dallo staff di Carlo Gandolfo, sindaco di Recco, riceviamo e pubblichiamo

Il sindaco di Recco Carlo Gandolfo esprime grande soddisfazione per l’individuazione dell’ex ospedale di Recco come centro territoriale per la campagna vaccinale. Una scelta compiuta da tutti i comuni del Golfo Paradiso quella di aderire al sistema di coordinamento e comunicazione creato dalla Asl3, insieme con Anci e Federsanità Anci Liguria, per le vaccinazioni alla popolazione anziana over 80.

“Già una decina di giorni fa avevamo proposto il palazzo della salute – commenta il sindaco Carlo Gandolfo – come la struttura più adatta, confortevole anche per l’accesso a persone anziane e disabili. Luogo ideale per vaccinare tutti i cittadini del Golfo Paradiso. Sin dal principio la nostra Amministrazione ha sostenuto l’Asl nella lotta al Covid 19 e continueremo a essere a disposizione”.