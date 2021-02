RASSEGNA STAMPA. Covid: caso sospetto di variante inglese

Oggi, mercoledì 10 febbraio, auguri ad Arnaldo. Oggi Giorno del Ricordo per le vittime delle foibe. Mercati settimanali: Camogli; Casarza Ligure; Levanto; Santo Stefano d’Aveto; Uscio. Parole: caducità (la qualità delle cose destinate a cadere o perire ; labilità; il periodo della vita umana, dagli ottanta ai novanta, che precede la decrepitezza). Proverbi: “Chi ha orecchie da intendere, intenda”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Covid: “Variante inglese, un caso sospetto”; “La scuola fino a fine giugno? Bocciata”; “Contagi alle elementari, tamponi a tutti gli alunni”; “Mi vaccino per tutelare me e gli altri”.

Moneglia: ennesima frana. Sestri Levante: ponte Pestella da ricostruire. Cogorno: servizio civile alla Cri. Cogorno: assistenza domiciliare, progetto del Comune. Chiavari: in Comune concorsi telematici da remoto per le assunzioni. Chiavari: Palasport, terminato il primo lotto. Chiavari: la domenica in mensa con 80 volontari. Chiavari: la pandemia si abbatte sui posteggi blu, incasso sceso di mezzo milione. Chiavari: a Calata Ovest corsi Rya. Chiavari: Biblioteca Economica, ritornano gli studenti. Chiavari: la Filarmonica a scuola. Chiavari: Premio bontà don Nando Negri, pubblicato il bando. Chiavari: Risorgimento, sabato doppia visita.



Zoagli: Bagni Silvano, vietata la struttura che ospita le docce. Rapallo: ospedale ai privati, stasera in Consiglio. Rapallo: case di edilizia popolare, la pratica in giunta. Rapallo: Bagni San Michele, il Consiglio di Stato dà ragione ai privati. Santa Margherita Ligure: libro della Tigulliana sulle edicole mariane.

Recco: per chi è in quarantena, raccolta rifiuti in tilt. Nervi: il mistero della croce sistemata in una notte.

San Colombano: lavanderia San Giorgio, spuntano due aziende. Mezzanego: da domani porta a porta, differenziata al 70%. Val D’Aveto: al lavoro per riaprire le piste, ma tanti interrogativi.