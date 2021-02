Rapallo: Premio donna scrittrice, domani la cerimonia conclusiva

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

È in programma domani, giovedì 11 febbraio, alle ore 11, la cerimonia finale della 36ª edizione del Premio letterario per la donna scrittrice Rapallo 2020, che giunge a conclusione in sensibile ritardo a causa della pandemia da Covid-19.

La cerimonia, in ottemperanza alle normative anti-Covid, si svolgerà in videoconferenza e sarà trasmessa:

– In diretta tv su Telenord (canale 13)

– In diretta streaming sul sito internet di Telenord (https://telenord.it/), sul sito istituzionale del Comune di Rapallo (https://www.comune.rapallo.ge.it/) e sulla pagine Facebook “Comune di Rapallo”(https://www.facebook.com/ComuneRapallo) e “Telenord” (https://www.facebook.com/telenordliguria).

A contendersi il primo premio saranno le autrici della “terna”, selezionata dalla giuria tecnica, presieduta da Elvio Guagnini, nella riunione in remoto del 12 settembre 2020: Silvia Ballestra con “La nuova stagione” (Bompiani), Melania G. Mazzucco con “L’architettrice” (Einaudi) e Simona Vinci con “Mai più sola nel bosco” (Marsilio).

In videoconferenza interverranno anche le scrittrici già insignite dalla giuria tecnica dei premi collaterali: Romana Petri, vincitrice del “premio speciale della giuria”, intitolato ad Anna Maria Ortese, per il romanzo “Figlio del lupo” (Mondadori) e Irene Salvatori, vincitrice del premio “opera prima” per il romanzo “Non è vero che siamo stati felici” (Bollati-Boringhieri).