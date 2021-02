Rapallo: ospedale, le richieste della maggioranza (2)

Dall’ufficio stampa del Comune riceviamo e pubblichiamo

E’ in via di conclusione il consiglio comunale che era stato convocato per questa sera alle ore 20:00. Tra i molti argomenti di discussione quello riguardante l’ospedale di Rapallo ha senza dubbio rivestito maggiore rilevanza.

Nel corso della seduta infatti, il consigliere con incarico alla sanità e capogruppo della “Bagnasco Sindaco” Salvatore Alongi insieme ai capigruppo Alessandra Ferrara per “Viva Rapallo”, Giorgio Tasso per “Forza Italia – Liguria Popolare”, Fabio Proietto per “Lega Salvini” e Cristina Ardito per “Con Brigati per Rapallo”, ha presentato al sindaco Carlo Bagnasco, al presidente del consiglio comunale Mentore Campodonico alla giunta e ai consiglieri, un ordine del giorno riguardante la struttura ospedaliera cittadina.

A Regione Liguria, Alisa e Asl4, ovvero agli enti territoriali competenti in ambito sanitario e ospedaliero, verranno trasmesse alcune richieste: la garanzia che l’Ospedale di Rapallo nella sua futura destinazione preveda, in linea con quanto previsto per le prestazioni erogate dal Sistema Sanitario, il servizio per il paziente in gratuità, fatto salvo per le prestazioni intramoenia, il mantenimento dei servizi sanitari già presenti presso l’ospedale in tempi pre-covid quale ad esempio il reparto delle cure intermedie, e infine che le risorse derivanti dalle future concessioni e in particolare dalla locazione dei vani utilizzati all’interno dell’ospedale vengano indirizzate al potenziamento della struttura e dei servizi offerti, in particolar modo il primo intervento con tac, risonanza magnetica, radiologia e centro prelievi, con sempre migliori standard qualitativi.

“L’Ospedale Nostra Signora di Montallegro di Rapallo rappresenta senza alcun dubbio una struttura di eccellenza dotata di grandissime potenzialità – ha dichiarato il consigliere con incarico alla sanità Salvatore Alongi – le note complessità socio sanitarie del momento attuale richiedono sempre più l’esigenza di garantire e ampliare la quantità e la qualità dei servizi sanitari offerti sul territorio.”