Rapallo: ospedale, la città nelle mani della Regione

Ospedale di Rapallo pubblico o ceduto in parte ai privati? Ne ha discusso civilmente il Consiglio comunale. Il Pd Mauro Mele (che ha presentato 5 ordini del giorno) e la Cinque Stelle Isabella De Benedetti (4 ordini del giorno) vogliono che resti interamente pubblico; trovano scandaloso che la giunta regionale Toti abbia deciso di cedere 4.400 metri, con 53 camere (su 120), ossia l’intero secondo piano, ai privati: De Bendetti parla di “scelta scellerata che mortifica e depaupera la sanità pubblica”; chiede che la giunta regionale torni sui suoi passi.

Giorgio Tasso (Forza Italia) specifica che la sanità non sarebbe privata ma convenzionata, con accesso dei cittadini ai servizi alle stesse condizioni (pagamento ticket) di oggi. Ricorda che in dieci anni di vita dell’ospedale, nessuno è riuscito ad occupare gli spazi inutilizzati con servizi complementari. In precedenza il consigliere Salvatore Alongi aveva sottolineato le eccellenze dell’ospedale (di cui Rapallo possiede il 6,46 % dei muri), ma anche l’incapacità a dotarlo di nuovi servizi adeguati.

Eugenio Brasey ha insistito sul fatto che la cessione ai privati del secondo piano, oggi inutilizzato, non porterebbe via nulla alla città, ma aggiungerebbe servizi. E’ seguito l’intervento di Alessandra Ferrara (bisogna fare lavoro di squadra).

Il vicesindaco Pier Giorgio Brigati, presidente del distretto socio-sanitario 14, ha ricordato che la costruzione dell’ospedale di Rapallo supplisce alla chiusura di 4 nosocomi (Recco, Camogli, Santa Margherita Rapallo); ha precisato che anziché dieci ordini del giorno (ai nove dell’opposizione se ne è aggiunto uno della maggioranza) sarebbe più utile, perché avrebbe più forza, uno solo comprensivo di tutte le richieste e votato all’unanimità. De Benedetti pur ringraziando Brigati ha però escluso tale possibilità.

Sono stati quindi illustrati i dieci ordini del giorno. E’ seguita una lunga e a quanto pare inutile sospensiva. Quindi un’unica dichiarazione di voto, quella di Salvatore Alongi, circa i dieci ordini del giorno posti in votazione.

I cinque ordini del giorno presentati da Mele sono stati respinti con i 14 voti della maggioranza e due favorevoli dei consiglieri di minoranza. Due ordini del giorno di De Benedetti (agevolazioni agli ottantenni che vanno a vaccinarsi) hanno ottenuto 16 voti a favore; gli altri due respinti con 14 voti; il documento della maggioranza è stato approvato don 14 voti e i due no dell’opposizione.

Ad inizio seduta su invito del presidente Mentore Campodonico, è stato osservato un minuto di silenzio per ricordare Edoardo Carlevaro, giornalista che fu consigliere comunale tra gli anni ’60-70. Elisabetta Ricci e Giorgio Tasso hanno presentato una mozione per celebrare il Giorno del Ricordo; documento illustrato da Giorgio Tasso che ha ricordato il ritardo dei governi nel riconoscere una realtà storica; sono seguiti gli interventi di: Isabella de Benedetti; Laura Mastrangelo; Mauro Mele; Eugenio Breasy, Maria Cristina Ardito; Alessandra Ferrara.

