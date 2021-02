Rapallo: martiri Foibe, l’omaggio dei giovani leghisti

Dalla Lega Giovani Tigullio-Golfo Paradiso riceviamo e pubblichiamo



Quest’oggi, nel giorno del ricordo, i giovani della Lega del Tigullio-Golfo Paradiso si sono recati a Rapallo per deporre dei fiori in memoria dei Martiri delle foibe presso il monumento di fronte al cimitero di San Pietro di Novella.

Tra il 1945 e il 1947, decine di migliaia di nostri concittadini trovarono tragicamente la morte nelle cavità dell’altopiano del Carso, a causa dell’oppressione esercitata dal regime comunista del maresciallo Tito, la cui natura totalitaria impediva anche la libera espressione dell’identità nazionale. La loro colpa fu quella di essere italiani.

Nicholas Fadda, commissario Lega Giovani Tigullio-Golfo Paradiso aggiunge: Oggi siamo qui a commemorare i Martiri delle Foibe e le vittime dell’esodo giuliano-dalmata, si tratta di una tragedia e di un grande crimine avvenuto alla fine della Seconda Guerra Mondiale per mano dei comunisti titini della Jugoslavia. In quei giorni 350 mila nostri connazionali vennero espulsi dalle loro terre storiche e circa 15 mila vennero infoibati, ovvero vennero assassinati e poi gettati nelle cavità carsiche. Per molti anni purtroppo la politica italiana non ha avuto il coraggio di denunciare con la dovuta forza e la necessaria onestà questo grave crimine contro l’umanità. La verità non può essere infoibata, noi non scordiamo!