Rapallo: Giorno dei Ricordo, corona di alloro al cippo

In memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale italiano, a Rapallo questa mattina si è svolta la commemorazione del “Giorno del Ricordo”, solennità civile nazionale italiana, celebrata il 10 febbraio di ogni anno.

La cerimonia si è tenuta nella frazione di San Pietro di Novella, in forma ridotta in ottemperanza alle misure anti-Covid. Il sindaco Carlo Bagnasco ha deposto una corona di alloro presso il cippo commemorativo ai Martiri delle Foibe, situato nel piazzale antistante il cimitero urbano. Assieme al primo cittadino era presente Giovanni Chersola, in rappresentanza di Anvgd, Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia.