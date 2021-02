Rapallo: col Cai sulle pendici dei monti Verruga e Porcile

Domenica prossima (14 febbraio) la sezione del Cai di Rapallo organizza un’interessante escursione sul Monte Verruga (1.208 metri) e Porcile (1.249 metri) a cavallo tra le valli Graveglia e Vara. La prenotazione dovrà essere eseguita non oltre venerdì 12 (Roberto Basso 348-285-7586).

Il ritrovo è in piazza Arzeno (Val Graveglia) alle ore 9. Si prosegue poi per il Passo del Biscia, bivio con monte Porcile, Fonte Sacrata, passo delle Matite, vetta del monte Verruga e vetta del monte Porcile; ritorno per altra via. Dislivello metri 500 circa; sviluppo di 10 chilometri, in sei ore. Occorre l’equipaggiamento da escursionismo invernale per possibile ambiente innevato; bastoncini, scarponi, set anticovid con mascherina e gel disinfettante. La colazione è al sacco.

I partecipanti devono rispettare le disposizioni anti covid e compilare un’autocertificazione in cui si dichiara di non essere in quarantena, di non avere sintomi covid, di avere temperatura corporea inferiore ai 37,5°, di non avere avuto contatti, negli ultimi 14 giorni, con persone contagiate.

Una precisazione per i non soci Cai. Devono eventualmente prenotarsi per la gita entro il venerdì pomeriggio precedente per permetterci di attivare per via informatica l’assicurazione giornaliera. Devono comunicare cognome nome e data di nascita. Per informazioni 348 2857586.ciao