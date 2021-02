Monopattini: sicurezza, la Lega chiede regole precise

Dall’ufficio stampa del Gruppo Lega Liguria – Salvini, riceviamo e pubblichiamo

“Centinaia di milioni di euro sperperati dal Governo Pd-M5S per il bonus monopattini, consentendo in modo irresponsabile la circolazione su strada dei nuovi mezzi senza prevedere norme adeguate che ne regolamentino l’uso. Servono regole precise per la sicurezza di tutti.

A Genova si è registrato il primo incidente mortale di cui purtroppo è stata vittima una giovane mamma e sono diversi gli infortuni che ormai quotidianamente vengono segnalati nelle nostre città.

Pertanto, la Lega ha presentato in Regione Liguria un ordine del giorno che impegna la giunta ad attivarsi presso ogni sede competente affinché vengano apportati al più presto precisi interventi per un’adeguata regolamentazione del settore, dotare le strade delle nostre città di idonee infrastrutture ai fini della sicurezza e predisporre un’opportuna preparazione dei fruitori dei monopattini come mezzi di locomozione”.

Lo hanno riferito oggi i consiglieri regionali liguri della Lega.