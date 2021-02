Lumarzo: spaccio di droga, denunciato 28enne

I Carabinieri del nucleo operativo della Compagnia di Chiavari, nel corso di un’attività investigativa, nel primo pomeriggio di ieri, effettuavano una perquisizione con l’ausilio dei carabinieri del Nucleo Cinofili d’Albenga in una località sita nei pressi di Lumarzo, nel domicilio di un 28 enne. I Carabinieri nel corso della perquisizione, rinvenivano 45 grammi di “hashish” e 4 grammi di “marijuana”. Il 28 enne, italiano, che risultava avere pregiudizi di polizia è stato denunciato in stato di libertà per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”. Lo stupefacente veniva sequestrato.