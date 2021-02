Liguria Popolare: il nuovo coordinatore provinciale è Gabriele Pisani

Dall’ufficio stampa di Liguria Popolare riceviamo e pubblichiamo.

Gabriele Pisani nuovo coordinatore provinciale di Genova di Liguria Popolare “Proseguiamo con entusiasmo il nostro percorso civico, l’obiettivo di Liguria Popolare resta sempre lo stesso, di diventare sempre di più un punto di riferimento in grado di far lavorare per il bene comune anche sensibilità politiche diverse – annuncia il Presidente di Liguria Popolare Andrea Costa – è con grande piacere comunicare che Gabriele Pisani sarà il coordinatore della Provincia di Genova del nostro movimento, un segnale che mostra come il nostro contenitore civico sia una risposta concreta alle necessità del territorio”.

“Ringrazio l’amico Gabriele per aver dato la disponibilità a proseguire il lavoro che abbiamo iniziato due anni fa – conclude il leader dei popolari – ho avuto modo di apprezzare in Consiglio regionale la sua concretezza, la sua propensione all’ascolto e al confronto, ma anche alla sua attitudine a voler rendersi utile e aiutare”.

Costa e Pisani, rispettivamente presidente e capogruppo di Liguria Popolare