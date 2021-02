Lavagna: legge contro il nazifascismo, raccolta firme

Da Aurora Pittau e Guido Stefani, “Officina Lavagnaese”, riceviamo e pubblichiamo

Oggetto: raccolta firme per proposta Stazzema per contrastare le nuove forme di fascismo -Officina Lavagnese

Officina Lavagnese, dopo quanto avvenuto di recente a Savona, in cui un ventiduenne di ultradestra è stato arrestato per i suoi propositi di stragi addirittura anche nelle scuole e a Cogoleto, dove alcuni consiglieri di minoranza hanno espresso il loro voto sul bilancio utilizzando il saluto fascista, proprio il 27 Gennaio nel Giorno della Memoria, ritiene doveroso dare la propria disponibilità attraverso i consiglieri comunali Guido Stefani e Aurora Pittau per la raccolta firme a supporto della proposta di legge di iniziativa popolare contro la propaganda fascista e nazista, denominata “Legge Antifascista Stazzema”.

Il nome viene dalla città della Versilia, segnata da una delle più tragiche stragi di civili messe in atto dai nazifascisti nell’agosto del 1944, il cui Sindaco è presidente del comitato promotore.

Officina Lavagnese ha già presentato una mozione al riguardo che verrà discussa nel prossimo Consiglio Comunale.

La legge nella sua proposta mira a punire chiunque faccia propaganda di contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, con la reclusione da sei mesi a due anni, aumentandola di un terzo se il fatto è commesso attraverso strumenti telematici o informatici, e rispetto alla legge Mancino mira a colpire precisamente determinate fattispecie di reato, configurando così pene certe, appurato che vi sono forme consolidate di propaganda fascista che restano impunite. La soglia minima da raggiungere è di 50mila firme, ed è possibile farlo entro il 31 marzo 2021.

A Lavagna la raccolta firme sarà quindi possibile negli uffici comunali, anagrafe/elettorale, il martedì e il giovedì h. 9/12 ma anche al Circolo Boggiano, in Galleria di Via Cavour, 35, il sabato mattina h. 10.00/11.00.