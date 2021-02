Gruppo Gedi: la solidarietà del gruppo regionale Lega

Dall’ufficio stampa del Gruppo Lega Liguria – Salvini riceviamo e pubblichiamo

“Solidarietà a giornalisti, dipendenti e proprietà del gruppo editoriale Gedi, di cui fanno parte anche i lavoratori liguri di Repubblica, Secolo XIX e La Stampa, per un post antisemita pubblicato sul profilo Facebook del consigliere pentastellato Monica Amore a Torino. Le testate sono state affiancate a vignette choc tratte dalle riviste di propaganda nazista antisemita: un atto che non lascia spazio per interpretazioni. Una prova di leggerezza o qualcosa di più profondo? In ogni caso, fatto gravissimo che pone l’accento sulla consistenza effettiva del M5S in fatto di pesi e misure.”

Lo scrive in una nota il capogruppo regionale della Lega Stefano Mai.