Giornalista aggredito: condannati i quattro agenti

I fatti il 23 maggio 2019 in piazza Corvetto a Genova durante la manifestazione contro un comizio elettorale di Casa Pound. Il giornalista di Repubblica, Stefano Origone, presente per dovere di cronaca, fu brutalmente picchiato da quattro poliziotti poi identificati. Hanno scelto il rito abbreviato e oggi sono stati condannati a 40 giorni. E’ stata riconosciuta la loro colpevolezza.

Il sindacato dei giornalisti della Liguria, sostenuto dalla Federazione nazionale della stampa italiana, e l’Ordine dei giornalisti della Liguria esprimono soddisfazione per la sentenza e ringraziano i colleghi che ancora ieri hanno presidiato la sede del tribunale rinnovando solidarietà e vicinanza al collega e una richiesta di giustizia che non riguardava solo la tutela di un giornalista e del diritto di fare cronaca, ma una più profonda necessità di non lacerare il patto di fiducia tra cittadini e tutori dell’ordine”.