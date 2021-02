Cinque Terre: concessioni valide fino alla firma del disciplinare

Dall’ufficio stampa del Parco delle Cinque Terre riceviamo e pubblichiamo

L’Ente Parco consente la proroga e la convalida delle autorizzazioni, fino alla data di approvazione del Disciplinare Integrativo al Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell’Area Marina protetta delle Cinque Terre, anno 2021 da parte del Ministero dell’Ambiente, purché siano rigorosamente rispondenti ai requisiti previsti dal disciplinare 2020.

Lo ha stabilito la Giunta Esecutiva del Parco riunitasi il 27 gennaio scorso, accogliendo le richieste provenienti dalle associazioni del territorio, in grave crisi a causa della Pandemia provocata dal virus Covid 19, consentendo in questo modo di dare continuità alle attività autorizzate svolte daresidenti, equiparati ed attività professionali all’interno dell’AMP.

Il provvedimento del Parco, anche in seguito ad un’attenta analisi delle valutazioni contenute nella relazione di monitoraggio ambientale redatta dall’Università di Genova, dalla quale emerge un quadro generale di bassa criticità, con una flessione delle produzioni di CO2, e un minor impatto in termini di prelievo rispetto al 2020 dovuta, appunto, alla forte riduzione della pressione antropica, ha quindi disposto:

– la convalida delle autorizzazioni rilasciate negli anni 2019 – 2020 ai soggetti residenti nei Comuni ricadenti all’interno dell’AMP e che hanno consegnato entro il termine previsto, il “libretto delle catture” con le informazioni relative alle attività di pesca ricreativa e sportiva svolta all’interno dell’AMP;

– la convalida delle autorizzazioni rilasciate negli anni 2019 – 2020 ai soggetti equiparati, mediante il pagamento dei corrispettivi e diritti di segreteria ai sensi della Deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Ente n. 26 del 30.11.2017 e la compilazione di apposita modulistica in carta semplice scaricabile dal sito www.parconazionale5terre.it, sezione Area Marina Protetta, salvo il mantenimento dei requisiti e l’avvenuta consegna, entro il termine previsto del “libretto delle catture” con le informazioni relative alle attività di pesca ricreativa e sportiva svolta all’interno dell’AMP;

– la convalida provvisoria, delle autorizzazioni rilasciate nel 2020alle imprese e soggetti per l’esercizio delle attività professionali, mediante la compilazione di apposita modulistica, scaricabile dal sito www.parconazionale5terre.it, sezione Area Marina Protetta, salvo il mantenimento dei requisiti e la comunicazione, entro il termine previsto, delle informazioni relative alle attività svolte all’interno dell’AMP, così come dettato dal combinato disposto dal R.E.O. (Regolamento di Esecuzione e Organizzazione) e dal Disciplinare integrativo, anno 2020;

– la convalida provvisoria, ai fini di permettere la prosecuzione delle attività professionali svolte all’interno dell’AMP, anche alle imprese autorizzate ad esercitare all’interno dell’area marina protetta fino a luglio 2020, le quali, a causa della crisi pandemica non risultano assegnatarie di autorizzazione a valere sul disciplinare del 2020 delle autorizzazioni rilasciate negli anni 2019, mediante la compilazione di apposita modulistica, scaricabile dal http://www.parconazionale5terre.it, sezione Area Marina Protetta, purché rigorosamente rispondenti ai requisiti previsti dal disciplinare 2020 (ad esempio dotate di trasponder AIS, quando previsto).

Inoltre, sempre nelle more dell’approvazione del nuovo Disciplinare Integrativo al regolamento di esecuzione ed organizzazione dell’Area Marina protetta delle Cinque Terre, nel quale saranno definiti i numeri massimi delle autorizzazioni rilasciabili riferiti all’annualità 2021 e saranno determinati gli importi previsti per i diritti di segreteria e corrispettivi, è sospeso il rilascio delle nuove autorizzazioni per lo svolgimento delle attività all’interno dell’AMP.