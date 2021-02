Chiavari: scolmatore Entella, ancora una riunione

Uno scolmatore in tunnel che capti le acque del torrente Lavagna a San Colombano Certenoli e le scarichi nel mare di Chiavari. Un’opera che costerebbe circa 150 milioni e non avrebbe effetti sulle acque del Graveglia e dello Sturla. Per mettere in sicurezza l’Entella basterebbe liberarne la foce dalla barriera creatasi nel tempo alla foce. Lo scolmatore che qualcuno vorrebbe alternativo alla diga Perifgli sembra in realtà un’utopia. Ricordiamo che esiste già un tunnel che dal torrente Lavagna fornisce d’acqua potabile il Tigullio occidentale. Sullo scolmatore è annunciata una riunione oggi nella sede Wylab alle 14.30; si dovrebbe parlare anche di come sbloccare la chiusura del teatro Cantero.