Chiavari: Giorno del Ricordo, incontro con i ragazzi dell’Istituto Comprensivo

Dal Comune di Lavagna riceviamo e pubblichiamo

Il Sindaco Dott. Gian Alberto Mangiante comunica che si è svolto questa mattina un altro incontro virtuale tra l’Amministrazione Comunale ed i ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Lavagna, al fine di poter celebrare con loro il Giorno del Ricordo, in memoria di tutte le vittime dei massacri delle foibe e di tutti gli esuli giuliano-dalmati-istriani.

L’incontro è stato moderato e presentato direttamente dalla ViceSindaco Elisa Covacci, coinvolta personalmente con la testimonianza del papà e dei suoi nonni. Presenti i coniugi Lubicich, che hanno raccontato in prima persona la loro esperienza.

“La partecipazione dei ragazzi con le loro domande e con la loro attenzione questa mattina è stata commovente; molto toccante la testimonianza dei Sig.ri Lubicich che si sono prestati con gioia, ma anche tanta commozione a rispondere alle domande dei ragazzi, regalandoci un sentito contributo musicale ” dichiara la ViceSindaco,

“Attraverso letture tratte dal libro “Magazzino 18” di Simone Cristicchi, si è cercato di ripercorrere un toccante viaggio nella memoria di quelle vicende, per molto tempo taciute, ma che non devono essere assolutamente dimenticate” aggiunge l’Assessore alla Cultura Chiara Oneto.

Grazie alle voci di Lilliana e Adriana di Arciragazzi Tigullio per le letture scelte per l’occasione, tra cui “L’isola di Armin Greder”, libro illustrato per ragazzi.