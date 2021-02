Chiavari: Giorno del ricordo, cerimonia simbolica

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

Un momento di raccoglimento presso il nuovo tratto di passeggiata mare di Preli “Lungomare Esuli Italiani d’Istria, Fiume e Dalmazia” in occasione del giorno del Ricordo e bandiere a mezz’asta a Palazzo Bianco. Insieme al sindaco Di Capua, al vicesindaco Stanig, all’assessore Maggio e al consigliere Canepa, hanno partecipato Fabio Nardi dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia e i Sig.ri Peretti, figli di esuli fiumani.

«Chiavari non dimentica le vittime e i drammatici accadimenti delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata. Abbiamo intitolato questo tratto di passeggiata a tutti coloro che persero la vita e soffrirono in uno dei momenti più oscuri della storia del nostro paese. E oggi ci riuniamo qui per un solenne impegno di verità, un momento di raccoglimento per ricordare e riflettere all’ombra della Colonia Fara che ospitò gli esuli tra il 1947 e il 1955. La giornata di oggi vuole essere un’occasione per mantenere viva la memoria e la coscienza storica su l’imperdonabile orrore contro l’umanità costituito dalle foibe, ma egualmente l’odissea dell’esodo, il dolore e la fatica che costò a fiumani, istriani e dalmati ricostruirsi una vita» dichiara il sindaco Marco Di Capua.

«La storia di Chiavari è fortemente legata alla storia dell’esodo e molte di quelle famiglie che nel centro n.72 hanno vissuto momenti drammatici hanno poi contribuito alla ripresa della nostra città nel secondo dopoguerra con il loro impegno e il loro lavoro, e noi abbiamo il dovere di non dimenticare mai. Per questo motivo il giorno del Ricordo lo vogliamo celebrare qui, ai piedi della Colonia Fara sul lungomare “Esuli Italiani d’Istria Fiume e Dalmazia”. Per troppo tempo la storia delle vittime delle foibe e degli italiani esuli ci è stata tenuta nascosta, poi pian piano i testimoni hanno rotto il silenzio e sono state scritte pagine commoventi cariche di messaggi di speranza che non devono rimanere chiuse dentro i libri: siamo chiamati a riprendere questi temi con i più giovani ragionando in termini di attualità affinché le ingiustizie e la violenza del passato non trovino mai più spazio nel futuro» chiude il vicesindaco e assessore alla cultura Silvia Stanig.

«Celebriamo il 10 Febbraio in maniera simbolica, viste le norme anticontagio in vigore, grazie all’amministrazione comunale che ha voluto ricordare questa giornata soprattutto qui, dove quest’estate è stata collocata una targa in ricordo degli esuli e vicino alla Colonia Fara, centro di raccolta profughi per parecchi anni nell’immediato dopoguerra – spiega Fabio Nardi, membro del comitato provinciale di Genova dell’ANVGD – Gli esuli, accolti fisicamente da questa struttura, sono stati accolti e abbracciati da tutta la città e dai chiavaresi che li hanno aiutati ad inserirsi nel tessuto sociale cittadino».

Chiude Dino Peretti, figlio di esuli fiumani «Sono nato e vissuto a Chiavari, ma le origini sono fiumane. È sempre più importante ricordare questi momenti e trasmetterne la memoria soprattutto ai più giovani».