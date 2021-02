Camogli: San Valentino, i ristoranti confermati

Da Daniela Bernini, Dimensione Riviera Promozioni, ufficio stampa di “San Valentino … Innamorati a Camogli”, riceviamo e pubblichiamo

I ristoranti di San Valentino a Camogli 2021

Sabato 13 e domenica 14 febbraio 2021

Date le moltissime richieste di informazioni in merito, l’Associazione Commercianti ed Operatori Turistici di Camogli comunica che al momento, i locali presso i quali poter prenotare, godersi finalmente un pranzo al ristorante con i menù personalizzati per la coppia e proseguire la raccolta dei piatti collezione San Valentino a Camogli sono:

Enoteca La Bossa di Mario – via Repubblica 124 Tel. 0185 772505

Cucù Camogli via Repubblica 64 Tel. 0185 774527

Vento Ariel – calata Porto 1 Tel. 0185 771080

Osteria delle 7 Pance – via Garibaldi 133 (Lido) Tel. 0185 777961

La Rotonda Camogli – via Garibaldi 101 Tel. 0185 774502

Home Food, Grill n’Drink – via Garibaldi 99 – Telefono 339 5668282

Tucca e Leva – via F. Molfino 150 San Rocco di Camogli Tel. 345 5926154

La Cucina di Nonna Nina – via Molfino 126 San Rocco di Camogli Tel. 0185 773835

“San Valentino … Innamorati a Camogli”, organizzato da Associazione Commercianti ed Operatori Turistici di Camogli e Comune di Camogli con il patrocinio Regione Liguria e Camera di Commercio di Genova, la collaborazione Agenzia In Liguria e Pro Loco Camogli è l’evento che annualmente la Città di Camogli dedica alla festa degli innamorati, coinvolgendo i vari comparti economici, commerciali e turistici della città. Molteplici le iniziative d’intrattenimento e notevoli anche gli eventi culturali che attirano l’attenzione di migliaia di visitatori, artisti, poeti, letterati, scrittori, pittori, fotografi, innamorati di Camogli. Fra questi, saliti alla ribalta nazionale con un successo tale da aver innescato nel corso del tempo una vera mania da collezionismo, il piatto ricordo di San Valentino a Camogli, ogni anno dalla diversa immagine si può ricevere nei ristoranti con il menù della coppia.

W Gli Sposi è il piatto collezione 2021 firmato da Alessandra Puppo per San Valentino a Camogli e i suoi ristoranti. Un matrimonio all’italiana con il classico abito bianco a balze, pizzi e merletti per lei, tight in due pezzi grigio per lui con tanto di fiore all’occhiello, due bimbi, la piccola vestita color rosso corallo ed il maschietto da marinaretto come da tanto non si vedeva, e i gatti. Ed alle spalle quello scorcio camoglino così noto con la chiesa e le campane che stan suonando a festa. E poi il gozzo, il mare, il monte di Portofino, il Castel Dragone, le persiane verdi, il profilo del Monte di Portofino, i colori pastello, … c’è Camogli, come Alessandra Puppo con le sue opere l’ha tramandata al mondo. Con il piatto ricordo San Valentino 2021 dedicato ad Alessandra Puppo, Ascot rende omaggio alla famosa artista che, purtroppo scomparsa nel mese di dicembre, nella scorsa estate aveva già realizzato quello che sarebbe stato il simbolo della prossima festa degli innamorati a Camogli.

