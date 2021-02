Camogli: lotta contro la diffusione della processionaria del pino

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo

Ordinanza del sindaco di Camogli Francesco Olivari ad oggetto: Lotta contro la diffusione della processionaria del pino

PREMESSO che nel territorio comunale è stata rilevata la presenza della Processionaria del Pino (Thaumetopoea pityocampa);

DATO ATTO che la lotta contro la processionaria del pino è obbligatoria su tutto il territorio nazionale, poiché minaccia seriamente la sopravvivenza o la produzione di alcune specie arboree e può costituire un rischio per la salute delle persone e degli animali;

RILEVATO che il parassita può essere causa di inconvenienti sanitari per le persone che risiedono o si soffermano in prossimità dell’area interessata da tale fenomeno, essendo le setole delle larve fortemente irritanti, a causa del rilascio di sostanze ad effetto urticante;

CONSIDERATO che a seguito del contatto diretto con le larve, oppure in conseguenza della dispersione dei peli urticanti nell’ambiente, possono registrarsi reazioni epidermiche e reazioni allergiche;

CONSIDERATO che, senza un’adeguata attività di prevenzione ed interventuale, si potrebbe favorire la diffusione di questo lepidottero all’interno del territorio comunale;

RITENUTO, pertanto, necessario intervenire attraverso una adeguata attività di difesa e prevenzione;

VISTO l’Art. 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, “Testo unico della legge sull’ordinamento degli enti locali”.

ORDINA

• a tutti i proprietari di giardini ed aree verdi e agli amministratori di condominio, che abbiano in gestione aree verdi private sul territorio comunale, tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi collocati all’interno delle aree di proprietà e/o gestione, al fine di accertare la presenza dei nidi della Processionaria del Pino (Thaumetopoea pityocampa).

Dette verifiche dovranno essere effettuate su tutte le specie di alberi soggette all’attacco del parassita, disponendo le seguenti attività:

– in caso si rilevi la presenza massiccia di larve e/o piccoli nidi di Processionaria effettuare specifici trattamenti su tutta la chioma o sulle parti interessate;

– in caso si rilevi la presenza di nidi di Processionaria (che si presentano normalmente in forma di grosse masse sericee), rimuovere i rami infestati ed eliminare i nidi rivolgendosi a ditte specializzate per l’attivazione della profilassi.

È vietato il deposito di rami con nidi di processionaria nei bidoni e cassonetti adibiti alla raccolta dei rifiuti, pena sanzioni previste dalla legge.

DISPONE

la trasmissione della presente Ordinanza all’Area Lavori Pubblici–Ambiente-Urbanistica e al Comando di Polizia Locale affinché sia provveduto a vigilare per la sua ottemperanza.

Copia della presente Ordinanza, per i controlli e gli adempimenti di rispettiva competenza, viene inoltre trasmessa:

• al Comando Stazione Carabinieri di Camogli;

• all’Ufficio Patrimonio del Comune di Camogli;

• all’Ufficio Edilizia Privata del Comune di Camogli;

• alla A.S.L. 3 – Servizio Igiene e Sanità Pubblica.

AVVERTE

che ai trasgressori sono applicabili le sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa di Legge e Regolamento Comunale.

La presente ordinanza sarà pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni e contestualmente nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (ai sensi dell’Art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2010, n. 69).

Ordinanza n. 7