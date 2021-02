Brugnato: un’impresa ha citato il Comune al Tar

di Guido Ghersi

Un’impresa edile ha citato il Comune di Brugnato, guidato dal sindaco Corrado Fabiani, al Tar (Tribunale Amministrativo Regionale). Oggetto del contendere, a colpi di carte bollate, alcuni terreni in località Fondeghe, di proprietà di un’azienda che l’amministrazione comunale ha espropriato a fini di utilità pubblica, in base all’art. n°42 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari per gli espropri, in quanto su quella proprietà, decenni or sono, fu costruito il depuratore comunale, disponendo altresì al proprietario un indennizzo di 38.917,65 euro. Così l’impresa non ha chiesto solo l’annullamento, ma anche la sospensione della delibera della Giunta comunale, mentre la stessa si è costituita in giudizio affidandosi a due legali.