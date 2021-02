Bogliasco: “Vaccini agli over 80; dove li eseguiranno?”

Da Angelo Paolo Celle, consigliere comunale Bogliasco riceviamo e pubblichiamo il testo dell’interrogazione inviata al sindaco

Oggetto: future vaccinazioni anti covid-19

Premesso che dai giornali e dai media, si continua a sentire e leggere che presto saranno vaccinati gli Over 80 (non in Rsa), con il Pfizer/Moderna, e i giovani under 55 con il vaccino Astrazeneca, nei Comuni inferiori ai 5000 abitanti

Considerato che, pare, anche nel nostro Comune verranno vaccinati i cittadini contro la Pandemia in atto

il sottoscritto Angelo Paolo Celle, Consigliere Comunale

Interroga La S.V. per conoscere:

1. Come pensa la G.M. di organizzare le vaccinazioni nel nostro territorio e se terrà conto che oltre gli ultra ottantenni esistono anche cittadini con gravi patologie (tumori/cardiopatici,diabetici, ecc) che sarebbero in grave rischio nel caso contraessero la malattia.

Con preghiera di inserimento della presente nel prossimo Consiglio Comunale.