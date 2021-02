Varese Ligure: proposta di referendum in 22 articoli

Da Loriano Isolabella, Giovanni De Paoli, Mauro Rattone, consiglieri comunali di minoranza a Varese Ligure riceviamo e pubblichiamo

I consiglieri comunali di minoranza Loriano Isolabella, Giovanni De Paoli, Mauro Rattone in considerazione dei notevoli solleciti e richiami rivolti al Sindaco affinché predisponga un regolamento per lo svolgimento del referendum come previsto dalla normativa;

Visto l’art.35 dello statuto comunale che prevede la indizione del referendum consultivo e l’art.76 del regolamento comunale che nelle secondo le previsioni statutarie rappresenta l’obbligo al consiglio comunale di predisporre di un regolamento speciale per normare i comportamenti necessari per dare attuazione al referendum consultivo, previsto dai documenti sopra citati ed approvati a suo tempio in conformità con le disposizioni contenute nel Testo Unico degli Enti Locali disciplinati dalla 267/2000;

Considerato che al momento non risulta mai approvato da questo consiglio alcun regolamento per il referendum consultivo, viene proposto l’allegato regolamento parte integrante della deliberazione da approvare in termini di urgenza al fine di consentire anche nel Comune di Varese Ligure l’attuazione di uno strumento di partecipazione popolare di cui ogni Comune si ritiene obbligato dalla normativa in essere.

Visto il parere di regolarità tecnica del segretario comunale

Viene proposto pertanto al consiglio comunale:

Delibera

a) di approvare il regolamento per l’attuazione del referendum consultivo previsto dalla normativa citata nella premessa della presente deliberazione;

b) di assorbire ogni possibile spesa organizzativa attraverso il recupero dei gettoni delle presenze per tutta la durata della consigliatura dei consiglieri appartenenti al gruppo consigliare di minoranza” Varese Ligure per il Bene di tutti” tutt’ora non liquidati fino alla concorrenza della spesa eventualmente sostenuta e documentata.

c) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Indice regolamento referendum consultivo

Artt. 1-6

Capo II – LE PROCEDURE PRELIMINARI ALLE VOTAZIONI

Artt. 7-9 bis

Capo III – ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE DI VOTAZIONE E DI SCRUTINIO

Artt. 9 ter – 13

Capo IV – LA PROPAGANDA

Artt. 14-15

Capo V – ATTUAZIONE DEL RISULTATO DEL REFERENDUM

Artt. 16-17

Capo VI – DISPOSIZIONI FINALI

Artt. 18-20

Capo I

NORME GENERALI

Art. 1

Finalità

1. Il Referendum Consultivo è istituto di partecipazione popolare, previsto dalla legge e disciplinato dallo Statuto Comunale e dal presente Regolamento.

2. Il Referendum Consultivo deve avere per oggetto materie di esclusiva competenza del Comune, eccettuate quelle espressamente non ammesse dallo statuto comunale.

3. Con la consultazione referendaria i Cittadini elettori del Comune esprimono la loro volontà ed i loro orientamenti in merito a temi, iniziative, programmi e progetti d’interesse generale della Comunità.

4. L’oggetto della consultazione referendaria deve avere finalità corrispondenti ai principi di efficienza, efficacia e trasparenza dell’azione amministrativa. Quando sia previsto – o proposto – l’impiego da parte del Comune di risorse finanziarie, devono essere precisate:

a) – le utilità sociali che con le stesse s’intende conseguire, adottando criteri di elevata produttività;

b) – l’eventuale contribuzione con la quale i cittadini dovranno partecipare agli oneri di realizzazione e gestione preventivati.

Art. 2

Referendum ammessi – Data di effettuazione

1. Le consultazioni referendarie vengono effettuate in una giornata festiva di una sola sessione annuale dei mesi da aprile a giugno o da ottobre a novembre non in coincidenza con altre operazioni di voto.

2. La data per l’effettuazione dei referendum consultivi è stabilita dal Sindaco sentita la Commissione dei Capi Gruppo Consiliari ed i Comitati promotori dei referendum di iniziativa popolare almeno sessanta giorni prima di quello in cui dovranno tenersi le consultazioni.

3. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione di elezioni politiche od amministrative interessanti il Comune, di referendum nazionali o regionali, non possono essere tenuti referendum comunali. Quelli già indetti sono rinviati a nuova data, nel primo periodo utile di cui al comma 2.

4. Il referendum non può essere tenuto quando il Consiglio Comunale è sospeso dalle funzioni o sciolto.

Art. 3

Iniziativa referendaria

1. Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio comunale, oppure da 1/5 dei consiglieri comunali con arrotondamento per eccesso.

a) – per iniziativa dello stesso Consiglio;

b) – per iniziativa di cittadini, in numero non inferiore a quello stabilito dallo statuto comunale, rappresentati dal Comitato dei promotori.

2. Le modalità per l’esercizio dell’iniziativa referendaria sono stabilite dai successivi articoli.

Art. 4

Iniziativa del Consiglio comunale

1. L’iniziativa del referendum consultivo può essere assunta dal Consiglio comunale quando lo stesso ritenga necessario consultare la popolazione per verificare se iniziative, proposte e programmi di particolare rilevanza corrispondono, secondo la valutazione dei cittadini, alla migliore promozione e tutela degli interessi collettivi.

2. La proposta per indire la consultazione referendaria è iscritta nell’ordine del giorno del Consiglio comunale che decide in merito con votazione palese, a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati.

3. La proposta di cui al precedente comma è corredata del preventivo della spesa per l’effettuazione del referendum, predisposto dal Capo Settore Contabile con la collaborazione di tutti i Responsabili degli uffici che saranno impegnati nella consultazione. Il predetto Capo Settore correda la proposta dell’attestazione di copertura finanziaria della spesa di cui all’art.55 della legge 8 giugno 1990, n.142.

4. La deliberazione adottata d’iniziativa del Consiglio comunale stabilisce il testo del quesito – o dei quesiti – da sottoporre a consultazione, che deve essere chiaro ed univoco e stanzia i fondi necessari per l’organizzazione del referendum.

Art. 5

Iniziativa dei cittadini

1. I cittadini che intendono promuovere un referendum consultivo procedono, alla costituzione di un Comitato di promotori, composto da cinque di essi ed alla definizione del quesito – o dei quesiti – che dovrà essere oggetto del referendum, conferendo al Comitato l’incarico di attivare le procedure di cui al presente articolo. Il Comitato nomina fra i suoi componenti un coordinatore, che ne esercita la rappresentanza.

2. Il Comitato sottopone al Sindaco la richiesta dei sottoscrittori, con l’indicazione del quesito e l’illustrazione delle finalità della consultazione.

3. Entro cinque giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma 2, il Sindaco invita il Segretario Generale a promuovere la riunione del Comitato dei Garanti di cui al successivo art. 6.

Art. 6

Comitato dei Garanti – Composizione e funzioni

1. Il Comitato dei Garanti è composto da:

a) – Segretario Generale, con funzioni di Presidente;

b) – Esperto in materie amministrative;

c) – Giudice di Pace del Mandamento;

2. Il Comitato dei Garanti dà parere sull’ammissibilità del quesito proposto per il Referendum, tenuto conto di quanto dispongono la Legge, lo Statuto ed il presente Regolamento. Il Comitato, ove ritenga necessarie modifiche, integrazioni, perfezionamenti del quesito per renderlo chiaro e univoco, invita il Comitato dei Promotori a provvedere, entro quindici giorni dalla richiesta, agli adeguamenti necessari.

3. Il parere del Comitato dei garanti è comunicato al Sindaco e al rappresentante del Comitato dei Promotori.

4. Il Consiglio Comunale, acquisito il parere obbligatorio e non vincolante, decide sulla richiesta di ammissione del quesito, a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati, con provvedimento definitivo a votazione palese.

La decisione è comunicata dal Sindaco al rappresentante del Comitato dei Referendum entro cinque giorni dalla data di adozione del provvedimento.

Capo II

LE PROCEDURE PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

Art. 7

Raccolta delle Firme



1. Ricevuta la comunicazione dell’ammissione del quesito il Comitato dei promotori procede alla raccolta delle firme di presentazione, in numero non inferiore a trecento.

2. Le firme di presentazione sono apposte su appositi moduli formato protocollo, ciascuno dei quali deve contenere all’inizio di ogni pagina la dicitura “Comune di Varese Ligure – Richiesta di referendum consultivo” e l’indicazione, completa e chiaramente leggibile, del quesito referendario. I moduli prima di essere posti in uso sono presentati al Segretario Generale che li vidima apponendo il bollo del Comune all’inizio di ogni foglio.

3. Le firme sono apposte al di sotto del testo del quesito. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, nome, Comune e data di nascita del sottoscrittore. Le firme sono autenticate da un notaio, cancelliere, Segretario comunale o da impiegato comunale incaricato dal Sindaco o da un consigliere comunale. Le autenticazioni effettuate dal Segretario o dagli impiegati comunali o da consiglieri comunali sono esenti da spese. Quando le firme di presentazione sono raccolte presso uffici comunali decentrati ed in altri idonei locali pubblici il Sindaco, su richiesta del Comitato, può autorizzare i dipendenti comunali a provvedere all’autenticazione presso tali sedi, in orari concordati, con il riconoscimento al personale interessato di quanto allo stesso spettante, a carico del Comune, secondo le norme vigenti.

4. La raccolta delle sottoscrizioni deve essere conclusa con il deposito dei relativi atti presso il Segretario Generale entro sessanta giorni da quello di notifica della decisione di ammissione del referendum.

Il Segretario dispone la verifica da parte dell’ufficio elettorale, entro cinque giorni, dell’iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune, corredando gli atti con una certificazione collettiva riferita a tutti i presentatori del quesito.

5. Entro i cinque giorni successivi all’adempimento di cui al precedente comma il Sindaco convoca la Commissione Elettorale Comunale.

6. La Commissione entro 5 gg. verifica la regolarità degli atti, delle firme di presentazione autenticate e dell’iscrizione nelle liste elettorali del Comune di un numero di sottoscrittori non inferiore a quello minimo.

Richiede, ove necessario, chiarimenti e perfezionamenti al Comitato dei promotori.

Accertata la regolarità della documentazione, la Commissione dichiara ammessa la richiesta di referendum.

7. Il Sindaco, dopo aver fatto predisporre il preventivo di spesa e l’attestazione di copertura finanziaria di cui al terzo comma dell’articolo 4 previa determinazione del Capo Settore competente di assunzione dell’impegno di spesa, indice i referendum ai sensi del successivo art. 9.

Art. 8

Norme generali

1. Il procedimento per le votazioni per il referendum è improntato a criteri di semplicità ed economicità.

2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

3. La consultazione referendaria è valida se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto.

4. La ripartizione del Comune in sezioni elettorali (sezioni Varese Ligure centro-San Pietro Vara) per ogni frazione comunale) e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni del T.U. 20 marzo 1967, N.223 e successive modificazioni.

5. Le operazioni relative al referendum, comprese quelle preliminari, sono organizzate dall’ufficio comunale preposto alle consultazioni elettorali.

6. La Commissione Elettorale Comunale verifica che tutte le operazioni referendarie si svolgano nel rispetto delle disposizioni della legge, dello statuto e del presente regolamento.

Art. 9

Indizione del referendum

1. Il referendum è indetto con provvedimento del Sindaco che dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio comunale sull’ammissibilità della Commissione Elettorale Comunale e sull’ammissione di cui ai precedenti articoli.

2. Il provvedimento è adottato dal Sindaco almeno 60 giorni prima della data della votazione, stabilita con le modalità di cui al precedente art.2. Copia del provvedimento viene inviata dal Sindaco alla Giunta comunale, ai capi gruppo consiliari, al Comitato dei promotori dei referendum d’iniziativa popolare, alla Commissione Elettorale Comunale, all’ufficio del Segretario Generale ed a quello preposto alle consultazioni elettorali. Comunicazione dell’indizione dei referendum, con copia dei relativi provvedimenti, viene inviata dal Sindaco al Prefetto, per quanto di competenza dello stesso.

3. Entro il quarantacinquesimo giorno precedente quello stabilito per la votazione, il Sindaco dispone che siano pubblicati manifesti con i quali sono precisati:

a) – il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum;

b) – il giorno e l’orario della votazione;

c) – le modalità della votazione;

d) – le sedi delle sezioni elettorali;

e) – il quorum dei partecipanti necessario per la validità del referendum.

4. Nel caso che siano indetti nello stesso giorno più referendum, nel manifesto ciò viene chiaramente precisato e sono riportati distintamente i quesiti relativi a ciascun referendum, nell’ordine della loro ammissione da parte del Consiglio comunale, con delimitazioni grafiche che consentano di individuare esattamente il testo di ciascuno di essi.

5. Il manifesto è pubblicato negli spazi utilizzati per le campagne elettorali. L’affissione del manifesto viene effettuata entro il 45° giorno precedente la data della votazione e viene integrata, per i manifesti defissi, distrutti o non leggibili, entro il 10° giorno precedente la data suddetta.

6. Due copie del manifesto sono esposte nella parte riservata al pubblico delle sale ove ha luogo la votazione.

Art. 9 bis

Chiusura delle operazioni referendarie

1. Nel caso in cui, prima dello svolgimento del referendum ad iniziativa popolare, vengano meno i presupposti e le condizioni che hanno costituito la motivazione dello stesso, la Commissione Elettorale Comunale, sentito il Comitato dei promotori, propone al Consiglio di dichiarare che le operazioni relative non hanno più corso. Il Consiglio delibera sulla proposta con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

2. Quando le condizioni di cui al precedente comma si verificano per i referendum di iniziativa del Consiglio, il Sindaco, sentita la Conferenza dei capi gruppo, propone la chiusura delle operazioni al Consiglio comunale. Il Consiglio delibera sulla proposta con voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

3. Il Sindaco dà avviso della chiusura delle operazioni referendarie, entro cinque giorni dalla deliberazione del Consiglio, alla Commissione Elettorale, al Comitato dei promotori ed alla cittadinanza, mediante i manifesti e altri mezzi ritenuti opportuni dal Sindaco.

Capo III

ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE DI VOTAZIONE E DI SCRUTINIO

Art. 9 ter

Organizzazione

1. L’organizzazione generale delle operazioni referendarie è diretta dal Segretario del Comune il quale si avvale di tutti gli uffici comunali il cui intervento sia necessario per la migliore riuscita della consultazione, coordinando le funzioni di competenza dei responsabili degli stessi.

2. La segreteria comunale predispone tempestivamente il calendario di tutte le operazioni referendarie ed una guida per gli uffici comunali, contenente le istruzioni per il corretto esercizio delle funzioni agli stessi attribuite.

Art. 10

I certificati elettorali

1. L’ultima revisione delle elettorali deve essere effettuata entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del manifesto che indice i referendum e sono consegnati agli elettori entro il quarantesimo giorno dalla predetta pubblicazione, anche a mezzo postale.

2. L’elettore, ancorché sfornito del certificato elettorale può comunque esercitare il diritto di voto recandosi presso la sezione di appartenenza ed esibendo la carta di identità o altro documento.

Art. 11

L’ufficio di Sezione

1. Ciascun ufficio di Sezione per il referendum è composto dal Presidente, da due scrutatori dei quali uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vice Presidente e da un Segretario.

2. Fra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data per la votazione, la Commissione elettorale comunale procede, in pubblica adunanza preannunziata due giorni prima con avviso affisso all’albo pretorio del Comune, al sorteggio, per ogni sezione elettorale, di due scrutatori, compresi nell’albo di cui alla legge 8 marzo 1989, N.95, modificata dalla legge 21 marzo 1990, n.53.

3. Nel periodo indicato nel precedente comma la Commissione Elettorale Comunale designa i Presidenti delle sezioni elettorali, prescelti nell’albo di cui alla legge 21 marzo 1990, n.53. I Presidenti provvedono alla scelta del Segretario fra gli elettori del Comune in possesso dei requisiti di cui all’art.2 della citata legge 21 marzo 1990, n.53.

4. Ai componenti dell’ufficio di Sezione non viene corrisposto alcun onorario per la consultazione del referendum.

5. L’impegno dei componenti degli uffici di Sezione è limitato al solo giorno della domenica nella quale ha luogo la consultazione.

Art. 12

Organizzazione ed orario delle operazioni

1. La sala della votazione è allestita ed arredata, per ciascuna sezione, a cura del Comune, secondo quanto prescritto dal T.U. 30 marzo 1957, N.761.

2. L’ufficio di Sezione si costituisce nella sede prestabilita alle ore 6 del giorno della votazione. Dalle ore 6 alle ore 7 gli incaricati del Comune provvedono a consegnare al Presidente le schede, i verbali, una copia delle liste elettorali della sezione e tutto l’altro materiale necessario per la votazione e lo scrutinio.

3. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante per ciascuno dei gruppi presenti in Consiglio comunale, designato dal capo gruppo con apposito atto. Quando la consultazione comprende referendum d’iniziativa popolare, può assistere alle operazioni suddette, presso ciascun seggio, un rappresentante designato dal coordinatore del Comitato dei promotori, con apposito atto. Gli atti di designazione di cui al presente comma sono autenticati, senza spesa, dal Segretario comunale o da altro funzionario del Comune abilitato a tale funzione.

4. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Comune, con le caratteristiche di cui al modello riprodotto nell’allegato A al presente regolamento. Esse contengono il quesito letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum, all’elettore viene consegnata, per ognuno di essi, una scheda di colore diverso.

5. Le schede sono vidimate con la sigla di uno dei membri dell’ufficio di Sezione, incluso il Segretario. Ciascuno di essi ne vidima una parte, secondo la suddivisione effettuata dal Presidente. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 8.00.

6.L’elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui scelta (sì o no), nel rettangolo che la contiene.

7. Le votazioni si concludono alle ore 20. Sono ammessi a votare gli elettori a quel momento presenti in sala.

8. Conclusa la votazione hanno immediato inizio le operazioni di scrutinio, che continuano fino alla conclusione. Concluse le operazioni il materiale, chiuso in appositi plichi sigillati, viene ritirato dagli incaricati del Comune o recapitato direttamente dal Presidente alla Segreteria del Comune stesso.

Art. 13

Determinazione dei risultati del referendum

1. Presso la sede comunale è costituito l’ufficio centrale per i referendum, composto dai membri dell’ufficio elettorale della prima sezione, integrato dai due scrutatori della seconda.

2. L’ufficio centrale per i referendum inizia i suoi lavori entro le ore 15 del giorno successivo a quello delle operazioni di voto e, sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio, provvede per ciascuna consultazione referendaria:

a) – a determinare il numero degli elettori che hanno votato ed a far constare se è stata raggiunta la quota percentuale minima richiesta per la validità della consultazione di cui al terzo comma dell’art.15;

b) – al riesame ed alle decisioni in merito ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati;

c) – alla determinazione e proclamazione dei risultati del referendum.

3. Tutte le operazioni dell’ufficio centrale dei referendum si svolgono in adunanza pubblica.

4. Delle operazioni effettuate dall’ufficio centrale per i referendum viene fatto constare mediante apposito verbale redatto in due esemplari dei quali uno viene inviato al Sindaco e uno al Segretario comunale. Nel verbale sono registrati gli eventuali reclami presentati dai membri dell’ufficio, dal Comitato dei promotori e dagli elettori presenti alle operazioni.

5. Il Segretario comunale trasmette uno degli originali del verbale alla Commissione Elettorale Comunale la quale, in pubblica adunanza da tenersi entro tre giorni dal ricevimento, prende conoscenza degli atti e decide sugli eventuali reclami relativi alle operazioni di scrutinio, presentati all’ufficio centrale, verificando, ove lo ritenga a tal fine necessario, anche i verbali delle votazioni presso le sezioni cui si riferiscono i reclami.

In base agli accertamenti effettuati procede all’eventuale correzione degli errori nei risultati, con motivata decisione registrata a verbale, nel quale vengono fatti constare i risultati definitivi del referendum. La Commissione, conclusi i lavori, trasmette immediatamente il verbale dell’adunanza al Sindaco, a mezzo del Segretario comunale, allegando quello delle operazioni dell’ufficio centrale.

6. Il Sindaco provvede, entro cinque giorni dal ricevimento dei verbali dell’ufficio centrale e della Commissione, alla comunicazione dell’esito della consultazione:

a) – ai cittadini, mediante affissione di appositi manifesti nei luoghi pubblici e mediante altre forme ritenute opportune;

b) – ai Consiglieri comunali, mediante invio a ciascuno di essi dei dati riassuntivi del referendum ed ai capi gruppo di copia dei verbali dell’ufficio centrale e della Commissione;

c) – al Comitato dei promotori, mediante l’invio di copia dei verbali dell’ufficio centrale e della Commissione.

7. Il Segretario comunale dispone il deposito e la conservazione dei verbali delle adunanze dell’ufficio centrale e della Commissione nell’archivio comunale, insieme con tutto il materiale relativo alla consultazione elettorale. Trascorsi i tre anni successivi a quello nel quale la consultazione referendaria ha avuto luogo, il responsabile dell’archivio comunale assicura la conservazione degli atti di indizione del referendum, dei verbali delle sezioni, dell’ufficio centrale e della Commissione e procede allo scarto del restante materiale usato per la consultazione, incluse le schede della votazione.

8. Ai componenti dell’ufficio centrale per i referendum viene corrisposto, per le funzioni presso lo stesso svolte, un onorario aggiuntivo pari al 50% di quello previsto dal D.P.R. 27 maggio 1991 per le consultazioni aventi per oggetto un solo referendum, maggiorato del 10% per ogni consultazione referendaria effettuata contemporaneamente alla prima.

9. Copia dei verbali delle operazioni dell’ufficio centrale e dell’adunanza della Commissione Elettorale Comunale viene pubblicata dal Segretario comunale all’albo pretorio del Comune, per 15 giorni.

Capo IV

LA PROPAGANDA

Art. 14

Disciplina della propaganda a mezzo manifesti

1. La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione;

2. La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati è consentita esclusivamente negli appositi spazi delimitati dal Comune.

3. In ciascun centro abitato del Comune è assicurato, per la propaganda relativa ai referendum comunali, un numero di spazi non inferiore al minimo previsto dal secondo comma dell’art.2 della legge 4 aprile 1956, n.212 e successive modificazioni.

4. Gli spazi di cui ai precedenti commi saranno individuati e delimitati con deliberazione da adottarsi dalla Giunta comunale entro il trentacinquesimo giorno precedente quello della votazione, attribuendo:

a) – ciascun gruppo consiliare già costituito al momento in cui il Consiglio comunale ha adottato le deliberazioni di cui al presente Regolamento una superficie di cm. 70 x 100;

b) – a ciascun Comitato dei promotori di referendum un numero di superfici di cm. 70 x 100, corrispondente ad un quarto di quelle complessivamente spettanti ai gruppi consiliari, comunque non superiori a tre;

5. Lo spazio per la propaganda è limitato alle sole superfici previste dal precedente comma, qualunque sia il numero delle consultazioni indette per ciascuna sessione referendaria. Il Comitato dei promotori che partecipa alla consultazione con più referendum, ha diritto ad una sola assegnazione di superfici, nei limiti indicati dalla lettera c) dello stesso comma.

6. I gruppi consiliari ed il Comitato dei promotori possono consentire l’utilizzazione delle superfici loro attribuite da parte di associazioni fiancheggiatrici e di altri soggetti che intendono partecipare alla propaganda referendaria, dandone avviso al Comune.

7. Entro il trentatreesimo giorno precedente quello della votazione, il Sindaco notifica ai capi gruppo consiliari, al Comitato dei promotori l’elenco dei centri abitati ove sono situati gli spazi per le affissioni, la loro ubicazione e le superfici a ciascuno attribuite.

8. In relazione a quanto stabilito dal precedente secondo comma, lo spazio o gli spazi fissati in uno stesso centro abitato possono essere frazionati in più località, a seconda della situazione dei luoghi e degli spazi stessi. Salvo diversi accordi comunicati per scritto dagli assegnatari, le posizioni delle superfici attribuite sono determinate mediante sorteggio.

9. Per le affissioni non è dovuto alcun diritto se le stesse sono effettuate a cura diretta degli interessati. Sono soggette al pagamento del 50% della vigente tariffa dei diritti di affissione se viene richiesto che siano effettuate dal servizio comunale in gestione diretta od in concessione.

Art. 15

Altre forme di propaganda – Divieti – Limitazioni

1. Per le altre forme di propaganda previste dalle disposizioni di cui all’art.6 della legge 4 aprile 1956, n.212, nel testo sostituito dall’art.4 della legge 24 aprile 1975, n.130, le facoltà dalle stesse riconosciute ai partiti o gruppi politici che partecipano alle elezioni con liste di candidati, si intendono attribuite ad ogni gruppo consiliare ed ai Comitati promotori del referendum, ciascuno con diritto all’esposizione degli stessi mezzi di propaganda previsti dalle norme suddette.

2. Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni ed i divieti di cui all’art.9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, nel testo sostituito dall’art. 8 della legge 24 aprile 1975, n.130.

Capo V

ATTUAZIONE DEL RISULTATO DEL REFERENDUM

Art. 16

Provvedimenti del Consiglio Comunale

1. Il Sindaco iscrive all’ordine del giorno del Consiglio comunale, in apposita adunanza da tenersi entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati, l’esito del referendum o dei referendum, effettuati sia su iniziativa del Consiglio stesso che dei cittadini.

2. Quando il referendum è stato indetto per iniziativa del Consiglio comunale ed ha avuto esito positivo, il Consiglio stesso adotta le deliberazioni conseguenti, dando corso alle iniziative ed ai provvedimenti sui quali aveva richiesto il pronunciamento popolare.

3. Quando il referendum è stato indetto per iniziativa popolare ed ha avuto esito positivo, il Consiglio comunale adotta motivate deliberazioni conseguenti all’oggetto della consultazione, determinando le modalità per l’attuazione del risultato del referendum.

4. Le proposte e gli intendimenti espressi dai cittadini attraverso la consultazione referendaria che ha ottenuto la maggioranza dei consensi, costituiscono priorità che il Consiglio comunale comprende nei suoi programmi, decidendo gli indirizzi politico amministrativi per la loro attuazione nei tempi che risulteranno necessari per le esigenze organizzative e per il reperimento delle risorse eventualmente necessarie.

Art. 17

Informazione dei cittadini

1. Le decisioni del Consiglio comunale vengono rese note alla cittadinanza mediante manifesti e nelle altre forme ritenute opportune dal Sindaco.

2. Copia delle deliberazioni del Consiglio comunale relative all’oggetto del referendum d’iniziativa popolare viene notificata, entro dieci giorni dall’adozione, al rappresentante del Comitato dei promotori.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18

Disciplina del procedimento referendario

1. In deroga alla disciplina fissata in via generale dal regolamento comunale sul procedimento amministrativo, i procedimenti relativi alle consultazioni dei cittadini ed ai referendum consultivi sono disciplinati dal presente regolamento.

Art. 19

Scheda per il referendum

1. Il fac-simile della scheda per il referendum, distinto come allegato A, costituisce parte integrante del presente regolamento.

2. È riprodotto in formato cm. 15 x 25, secondo le modalità di cui al precedente art. 21 e completato a stampa con il testo del quesito e l’indicazione del Comune.

Art. 20

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l’esame, senza rilievi, da parte del Comitato regionale di controllo, in conformità all’art.17, comma 33 della legge 15 maggio 1997, N.127