Valli del Parco dell’Aveto: un romantico San Valentino sulle ciaspole

Dal Consorzio Ospitalità Diffusa – Valli Parco Aveto riceviamo e pubblichiamo

Un romantico San Valentino sulle ciaspole!

Che sia un giorno o un fine settimana, San Valentino nelle Valli del Parco è all’insegna della neve.

Sabato 13 febbraio le Guide del Parco dell’Aveto ci portano al Groppo Rosso, mentre dal Rifugio Casermette del Penna partirà una ciaspolata al Monte Trevine e al laghetto del Penna.

Domenica invece dal Rifugio si raggiungerà il Cantomoro oppure ci si potrà unire alla ciaspolata delle Guide Meraviglie d’Aveto, destinazione Lago Nero.

La prenotazione obbligatoria ed è possibile noleggiare ciaspole e bastoncini.

Per info:

Parco Aveto: info@parcoaveto.it

Rifugio Casermette del Penna: tel. 349 644 66 35 (per escursioni) – tel. 0185.1676495 (per pernottamento e pranzo)

Guide Meraviglie d’Aveto: tel. 348 0906206 (Valerio)