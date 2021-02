Sestri: “Quartiere Pestella senza collegamento con via Sara”

Da Marco Conti consigliere comunale in Sestri Levante riceviamo e pubblichiamo



Quartiere della Pestella ancora senza collegamento con Via Sara. Il consigliere Marco Conti presenta interrogazione in Consiglio Comunale a Sestri Levante: “oltre un anno di disagi per i residenti, la realizzazione del nuovo ponte è fondamentale per togliere il quartiere dall’isolamento”

“Ricordiamo tutti che durante l’allerta rossa del 3 novembre 2019 si era verificata la piena e in alcuni tratti l’esondazione del torrente Petronio che, in particolare, nel tratto del ponte scorreva talmente impetuosamente da scavalcarlo – ricorda il Consigliere Marco Conti del Gruppo Riprenditi Sestri e new entry in Fratelli d’ Italia – a seguito di verifiche tecniche è stato riscontrato che la sicurezza del ponte ne era ulteriormente compromessa e pertanto con Ordinanza sindacale n° 79 del 16 novembre 2019 ne era stata disposta la demolizione e la conseguente rimozione delle macerie dall’alveo”.

“Il ponte rappresentava un’importante e fondamentale via di collegamento tra il popoloso quartiere di Via Sara, dove sono presenti numerosi attività commerciali e i servizi di trasporto pubblico, e la Pestella che resta tuttora isolata – prosegue Marco Conti – il tema era già stato oggetto di discussione nel Consiglio Comunale del 6 febbraio 2020 dove, in risposta ad una mia interrogazione, l’assessore competente annunciò di avviare la fase di progettazione e l’affidamento di uno studio di fattibilità”.

“Sollecitato dai residenti della Pestella ho ritenuto necessario presentare una nuova iniziativa consiliare per fare il punto della situazione – conclude il Consigliere comunale e metropolitano Marco Conti – nel dispositivo chiedo di conoscere se lo studio di fattibilità tecnica è stato affidato e se la relativa progettazione è stata effettuata, in caso negativo le motivazioni con le tempistiche previste. Chiedo altresì quali verifiche e ricerche sono state eseguite per il finanziamento dell’opera e il relativo costo previsionale nonché quali prospettive per il quartiere della Pestella, visto e considerato la situazione di isolamento con Via Sara, che si protrae da più di un anno”.