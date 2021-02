“Santa in Love”: fino a domenica si può partecipare al contest fotografico

Dall’ufficio Comunicazione del Comune di Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

C’è tempo fino a San Valentino per partecipare al contest fotografico

promosso dal Comune di Santa Margherita Ligure “Santa in Love”. Sono

già tante le immagini che hanno come filo conduttore l’amore, in ogni

sua forma ed espressione, scattate nel territorio comunale di Santa

Margherita Ligure, siano esse selfie, foto d’epoca o ritratti.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti e per aderire occorre

inviare l’immagine, non oltre la mezzanotte di domenica 14 febbraio,

all’indirizzo e-mail comunicazione@comunesml.it oppure via whatsapp al

numero 337 1031149.

La giuria popolare, attraverso la votazione sulla pagina Facebook del

Comune di Santa Margherita Ligure, decreterà la classifica finale. Il

primo classificato vincerà una cena per due al ristorante Beppe

Achilli sul lungomare di Corte; il secondo classificato una speciale

torta offerta dalla pasticceria Arte Dolce, il terzo classificato

riceverà un libro fotografico su Santa Margherita Ligure offerto dalla

Biblioteca comunale.

I partecipanti sono invitati a indicare, nel momento in cui inviano le

proprie immagini, il loro nome e cognome e a dichiarare esplicitamente

il consenso alla pubblicazione, in particolare nel caso di fotografie

che ritraggano soggetti minorenni (consenso di entrambi i genitori).

Tutte le foto sono visibili a questo link

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=ComuneSML&set=a.4254181167944287