‘Santa’: “Classi in quarantena, il sindaco che fa?”

Dall’ufficio stampa di “Progetto Santa Insieme con Voi” riceviamo e pubblichiamo

Siamo venuti a conoscenza che alcune sezioni delle scuole Scarsella e dell’asilo di Corte sono state messe in quarantena per casi conclamati di Covid-19. I genitori, lecitamente preoccupati e spaesati, si sono rivolti a noi lamentando un’inesistente comunicazione da parte del Comune su quali siano i protocolli e i piani di intervento che ASL intende adottare.

In un’emergenza sanitaria così grave l’inerzia e il lassismo del Sindaco Donandoni e della sua Giunta non sono più accettabili. La stessa inerzia e lo stesso lassismo che abbiamo riscontrato nella gestione del centro tamponi al campo sportivo che non risulta essere mai entrato a regime e che ci apprestiamo a riscontrare nell’organizzazione del piano vaccinale. Ora basta! Il Sindaco comunichi le sue intenzioni alla città e prenda in mano la situazione assieme al suo consigliere delegato, in accordo con la direzione ASL 4, se non ne è capace, lo ammetta serenamente e passi la mano. Con la salute non si scherza, non si può lasciare tutto in mano al “fato”.