‘Santa’: “Accademia turismo, un motivo d’orgoglio”

Da Augusto Sartori presidente Ascom Santa Margherita – Portofino riceviamo e pubblichiamo

Come imprenditore, che opera ormai dal 1992 nel settore del turismo in Liguria, esprimo un sincero e vigoroso plauso a questa importante iniziativa che sicuramente aiuterà, in prospettiva, il comparto del turismo ligure assai provato dalle restrizioni dovute all’emergenza Covid 19.

Sono idee come queste che contribuiscono a ridare speranza ad un settore essenziale per l’economia e l’occupazione della nostra regione.

Ovviamente è per me motivo d’ulteriore orgoglio che la prima sede prescelta sia stata Santa Margherita e la bellissima e storica dimora di Villa Durazzo.

Un particolare ringraziamento quindi alle amministrazioni regionali e comunali, al neo presidente Aldo Werdin e agli assessori Ilaria Cavo e Gianni Berrino.